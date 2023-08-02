"Финам" понизил рейтинг акций Caterpillar до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Caterpillar с "покупать" до "держать", оценивая потенциал дальнейшего роста бумаг компании как околонулевой, сообщается в комментарии аналитика Натальи Пырьевой.

"Компания представила финансовые результаты за II квартал 2023 года. Скорректированная EPS в отчетном периоде увеличилась на 74,5% г/г до $5,55, превысив консенсус-прогноз в $4,54. Выручка Caterpillar в апреле-июне выросла на 22% г/г до $17,3 млрд, также превысив прогнозов аналитиков в $16,46 млрд. Во втором квартале Caterpillar вернула акционерам $1,4 млрд через обратный выкуп акций и $600 млн посредством выплаты дивидендов", - отмечается в комментарии.

Акции Caterpillar за период с последнего обновления инвестиционной идеи аналитиками "Финама" принесли инвесторам доходность в 16,8%, почти достигнув целевой цены в $288. Пырьева полагает, что в среднесрочной перспективе потенциал роста акций Caterpillar исчерпан.

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для различных промышленных отраслей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.