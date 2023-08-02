Рубль может проверить на прочность уровень 89,7 руб./$1 в августе - БКС Экспресс

Рубль может в августе проверить на прочность важный уровень поддержки 89,7 руб./$1, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Несмотря на расхожее мнение, август является далеко не самым неудачным месяцем для рубля, - считает аналитик. - Тем более позади у него уже более полугода активного ослабления с небольшими перерывами. Однако даже для назревшей коррекции необходимо, чтобы хотя бы один из ключевых факторов, вызвавших негативную динамику, улучшился, а остальные не испытали заметного ухудшения. Наиболее очевидным выглядит постепенное увеличение экспортной выручки под воздействием подорожания нефти. Возможно, пока это лишь тормозит снижение курса рубля, но уже в августе он способен предпринять хотя бы одну попытку перейти к более ощутимому восстановлению".

Оптимистичный сценарий, на взгляд Бабина, предполагает возвращение пары USD/RUB в район 90 руб. с проверкой на прочность важной поддержки, находящейся на месячном минимуме 89,7 руб. В случае закрепления под ним снижение котировок доллара способно ускориться при попутных изменениях фундаментальных драйверов.

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