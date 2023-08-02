Рынок акций РФ утром взял паузу в росте из-за смешанных внешних сигналов

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ утром в среду взял паузу в росте из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов - коррекция мировых фондовых площадок на фоне известий о снижении агентством Fitch рейтинга США компенсируется растущей нефтью. Индекс Мосбиржи проторговывает область вокруг 3100 пунктов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3092,22 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1055,91 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже просели в пределах 0,9%.

Доллар стоит 92,3 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", взгляд на российский рынок акций в среднесрочной перспективе не меняется - восходящий тренд остается в силе. Краткосрочно также у индекса Мосбиржи есть все шансы продолжить рост к уровню 3300 пунктов на нейтральном внешнем фоне.

Однако на текущий момент уже очевидна перекупленность, поэтому любое ухудшение геополитической обстановки или снижение цен на сырье в мире может спровоцировать локальную коррекцию. На американском рынке доминирует среднесрочный восходящий тренд, однако в августе может прийти незначительное охлаждение на фоне фиксации "длинных" позиций, полагают эксперты "БКС МИ".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что понижение рейтинга США агентством Fitch способно подтолкнуть мировые рынки к долгожданной коррекции

В настоящее время госдолг США действительно гигантский (составляет 119% ВВП страны) и его рост в условиях повышения ставок несет риски возникновения более острых проблем с бюджетом после выборного 2024 года, отмечает Локтюхов . Вместе с тем, пока правительство вполне способно обслуживать свои обязательства, на что решение Fitch и указывает. В настоящее время из трех ведущих рейтинговых агентств, на которые ориентируются глобальные инвесторы, теперь у Fitch и S&P США имеют рейтинг АА+, у Moody''s - пока остается высший рейтинг "ААА".

"Данная новость умеренно ухудшает виды на кредитоспособность и экономику США, что может привести к долгожданной коррекции на мировых фондовых рынках. Для индекса S&P500 важным уровнем поддержки в настоящее время выступает район 4500-4540 пунктов (уровень 78% коррекции от волны падения прошлого года), пройденный на прошлой неделе. Уход ниже способен ослабить эйфорию и открыть индексу пространство для снижения к 4300 пунктам", - считает Локтюхов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, подорожавшая нефть будет мешать коррекции рынка акций РФ.

Рынок акций РФ выглядит технически перекупленным, и коррекция просто необходима. Но сейчас рынком управляют частные инвесторы, которые часто игнорируют правила теханализа (по оценкам Мосбиржи, 31 июля частные инвесторы обеспечили более 80% оборота торгов акциями), считает Антонов. Но в любом случае рынок продолжит попытки уйти в коррекцию на фиксации части среднесрочной прибыли.

В среду этому процессу будет мешать дорожающая нефть на фоне статистики Американского института нефти о падении недельных запасов в США. Сопротивлением для нефти Brent выступает диапазон $87-88 за баррель. В принципе, прибыль по нефтяным фьючерсам многие готовы фиксировать уже сейчас. И это желание может резко усилиться, если данные Минэнерго США покажут намного меньшее снижение запасов нефти, чем API, полагает Антонов.

В США во вторник вырос индекс Dow Jones (+0,2%), но снизились S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,4%). Инвесторы взяли передышку после того, как рынок акций вырос по итогам июля, завершив "в плюсе" пятый месяц подряд, чего не происходило уже два года, отмечает MarketWatch. С начала года S&P 500 увеличился на 19,5% и закончил торги в понедельник на максимуме за 16 месяцев.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4 пункта по сравнению с 46 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали более существенного подъема индекса - до 46,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже девять месяцев подряд.

В среду на рынках Азии преобладало коррекционное снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi потерял 1,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 упали на 1,4-2,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,9%).

Как стало известно в среду, инфляция в Южной Корее в июле составила 2,3% по сравнению с 2,7% в июне. Темпы роста потребительских цен в стране замедляются шесть месяцев подряд и достигли минимума более чем за два года.

Тем временем, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут после коррекции накануне, трейдеры оценивают сигналы о резком сокращении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $85,25 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $81,73 за баррель (+0,5% и -0,5% во вторник).

Негативным фактором для нефтяного рынка во вторник стало укрепление доллара, поскольку оно повышает стоимость сырьевых товаров для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне вырос на 0,4%.

Между тем, обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю рухнули на 15,4 млн баррелей. Если данные найдут подтверждение в официальных цифрах Минэнерго, которые будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, падение будет рекордным с 1982 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+24,6%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+22,8%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+20,6%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+19%).

Подешевели акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-1,8%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,92 млрд рублей (из них 3,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,01 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 930,17 млн рублей на акции "Яндекса").