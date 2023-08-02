"Финам" понизил рейтинг акций Costco до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Costco Wholesale с "держать" до "продавать", подтвердив целевую цену на уровне $475,82 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 15,5% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Costco, исторически дорогой ретейлер, в текущем финансовом году может показать повышение выручки (+6% г/г) и прибыли (+8% г/г) однозначными темпами после двух лет двузначного роста этих показателей. При этом в июне рост выручки замедлился до +0,4% г/г, а LFL-продажи снизились на 1,4% г/г. Мы считаем, что рост акций на 23% с начала года опережает ожидания по динамике выручки и прибыли. Кроме того, акции торгуются по форвардным мультипликаторам на максимальных за последний год уровнях с премией к аналогам и собственным средним значениям. Мы видим потенциал снижения акций на 15,5%", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

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