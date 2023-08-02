Рубль, скорее всего, удержится в среду около 92 руб./$1 - SberCIB

Рубль, скорее всего, удержится в среду около 92 руб./$1, а цена нефти закрепится в диапазоне $85,5-86,5 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль во вторник торговался около 91,7 руб./$1, но вечером ослаб до 92,3, где и остается в среду утром. Курс рубля стабилен - рынок ждёт, что в четверг Минфин объявит о решении по покупкам валюты по бюджетному правилу. Мы считаем, что в этих условиях рубль в среду удержится около 92 руб./$1", - пишут аналитики.

Баррель Brent подешевел во вторник на $0,52, до $84,91. Давление на цены оказало укрепление доллара и, вероятно, фиксация прибыли, полагают в SberCIB. Европейские индексы деловой активности для производственного сектора в целом совпали с прогнозами, в США аналогичный показатель оказался чуть слабее ожиданий. Утром в среду нефтяные котировки прибавили чуть менее $1 и, по мнению экспертов, в течение дня могут закрепиться в диапазоне $85,5-86,5 за баррель.

" Доходности ОФЗ во вторник выросли на 1-10 б. п. Повышению активности продавцов способствовало ослабление рубля до 92,3 за доллар. Сегодня на аукционах Минфин предложит один инфляционный линкер и два номинальных выпуска. Спрос должны поддержать выплаты купонов по ОФЗ на общую сумму 71 млрд руб. Мы ожидаем, что благодаря этому доходности на вторичном рынке могут остаться стабильными", - отмечается комментарии инвестбанка.

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