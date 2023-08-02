Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- занятость в частном секторе США в июле по оценке ADP;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- розничные продажи, уровень безработицы в России в июне;

- квартальные результаты Qualcomm, Occidental, MetLife, Yum! Brands;

- объемы торгов "Московской биржи" за июль 2023 года;

- финансовые результаты "Норникеля" за II кв. 2023 года по МСФО.

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