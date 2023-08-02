Вероятен рост доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов в среду - ПСБ

Вероятен рост доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов в среду на фоне ослабления рубля и аукционов Минфина, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минфин РФ в среду планирует размещение комбинации выпусков с фиксированной ставкой купона ОФЗ 26238 (18 лет до погашения) и ОФЗ 26241 (9 лет до погашения), а также инфляционного ОФЗ-ИН 52005. Полагаем, что в текущей конъюнктуре ведомство сможет продать гособлигации на общую сумму до 30 млрд руб.. при потребности в недельных заимствованиях около 80 млрд руб. Спрос на классические гособлигации остается низким из-за рисков повышения ключевой ставки ЦБР. Инфляционные ОФЗ при текущей инфляции обеспечивают доходность ниже 7% годовых, что интересно лишь ограниченному кругу инвесторов с дешевым фондированием".

По мнению эксперта, выполнение плана заимствований в августе-сентябре, скорее всего, будет достигнуто за счет размещения флоатеров. На фоне ослабления рубля и аукционов Минфина в среду доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов, полагает Монастыршин.

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