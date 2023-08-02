Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит в среду 91,5-92,5 руб./$1 - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в среду 91,5-92,5 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт отмечает, что с конца июля постепенно формируется тренд на ослабление рубля: ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций.

"При этом в моменте давление на рубль могло оказать осторожное отношение глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне рисков затягивания ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, - считает Жильников. - Стоит заметить, что рубль дешевел менее выразительно к другим ключевым валютам Мосбиржи (евро и юаню)".

Утренняя сессия среды для пары доллар-рубль началась без внятной динамики, констатирует эксперт. По его мнению, доллар предпримет попытки теста июльских пиков, однако ослабление национальной валюты будет сдерживаться благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке, а также реализацией валюты ЦБ. Ориентир на среду - диапазон 91,5-92,5 руб./$1.

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