Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 2 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Инвесторы, по всей видимости, взяли передышку и проявляют осторожность после того, как рынок акций вырос по итогам июля, завершив "в плюсе" пятый месяц подряд, чего не происходило уже два года. С начала года S&P 500 увеличился на 19,5% и закончил торги в понедельник на максимуме за 16 месяцев. Во вторник Dow Jones поднялся на 0,2%, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,3-0,4%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4 пункта по сравнению с 46 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали более существенного подъема индекса - до 46,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже девять месяцев подряд.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в среду, реагируя на ряд негативных новостей. В частности, давление на мировые рынки оказывает сообщение о снижении международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. "Снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "ААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент", - говорится в сообщении Fitch.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета Соединенных Штатов в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 мск опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng упал на 2%. Значение японского индекса Nikkei 225 ушло вниз на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьштлся на 1,2%.

Вместе с тем цены на нефть активно поднимаются утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают сигналы о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $85,72 за баррель, что на 0,95% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,6% - до $84,91 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 1% и составили $82,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии они снизились на 0,5% - до $81,37 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка во вторник стало укрепление доллара, поскольку это повышает стоимость сырьевых товаров для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне вырос на 0,4%. Между тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю рухнули на 15,4 млн баррелей. Если данные найдут подтверждение в официальных цифрах Минэнерго, которые будут опубликованы в 17:30 мск в среду, падение будет рекордным с 1982 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 августа выросла в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,823 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,817 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,02% и составил 109,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 869,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+0,75%), "Новотранс-001Р-03" (+0,2%) и "Транснефть-001P-08" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,5%), "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,29%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) разместил 143 тыс. 104 облигации серии ГПБ-КИ-10 по цене 100% от номинала или 28,62% эмиссии. Номинальный объем 2-летнего выпуска составляет 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода с привязкой к цене обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER).

Кроме того, Газпромбанк (ГПБ) 3 августа начнет размещение дополнительного выпуска N5 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 1 млрд рублей по цене 100% от номинала. Датой окончания размещения станет 4 сентября либо дата размещения последней облигации выпуска. Московская биржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций Газпромбанка серии 001Р-26Р - N3-10. Размещение основного выпуска на 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет завершилось в апреле текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, объявлена оферта с исполнением в октябре 2026 года. Начиная с мая, ГПБ разместил 4 допвыпуска облигаций данной серии общим объемом 3,6 млрд рублей. Таким образом, на текущий момент объем выпуска в обращении составляет 8,6 млрд рублей.

АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Срок обращения выпуска - 4,5 года.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,95 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июля. Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 14% годовых, а первоначальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона до 12,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,48%, а также увеличить объем размещения до 1,95 млрд рублей. Мосбиржа в апреле зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 3,5 млрд рублей, в июле компания внесла изменения в программу, увеличив ее объем до 5,45 млрд рублей.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) 2 августа планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-04R объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Купоны полугодовые. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

ООО "ФЭС-агро" планирует 8 августа провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,5-15,0% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 15,31-15,87% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 10 августа. Облигации будут размещаться в рамках программы бондов компании на 3 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 12 июля.

ООО "Новые технологии" (Татарстан) 10 августа планируют собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 13-13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,42-13,96% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение запланировано на 15 августа.

ГК "Автодор" 15 августа начнет размещение 24-летних облигаций серии 004Р-05 объемом 4,6 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 10-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3% годовых. Предусмотрена амортизация спустя 2 года после начала обращения бондов. Выпуски будут размещены по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 13,25% годовых. Эмитент в январе 2022 года завершил размещение выпуска 5-летних бондов объемом 160 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18 купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60 купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7 рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 16-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,47% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент - ООО "Ритейл Бел финанс") приобрел по оферте 3 млн 625 тыс. 753 облигации 1-й серии по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, или 36,3% эмиссии. Пятилетний выпуск объемом 5 млрд рублей эмитент разместил в июле 2019 года, а в сентябре того же года доразместил его еще на 5 млрд рублей. С учетом амортизации номинал одной бумаги в данный момент составляет 500 рублей. Таким образом, оферта предполагала выкуп в объеме до 5 млрд рублей. Ставка квартального купона бондов установлена на уровне 10,95% до погашения. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала погашается в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.