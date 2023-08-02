Рост котировок нефти мешает рынку акций приступить к назревшей коррекции - "Алор Брокер"

Рост котировок нефти мешает рынку акций РФ приступить к назревшей коррекции, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Торги на российском рынке акций во вторник начались с попытки зафиксировать прибыль. Однако очень скоро покупатели перехватили инициативу и увели индекс Мосбиржи к 3100 пунктам. Рынок акций выглядит технически перекупленным, и коррекция просто необходима. Но сейчас рынком управляют частные инвесторы, которые часто игнорируют правила теханализа. В любом случае рынок продолжит попытки уйти в коррекцию на фиксации части среднесрочной прибыли", - пишет эксперт.

На взгляд Антонова, в среду с утра этому процессу будет мешать нефть, дорожающая с утра на процент, примерно до $86/барр.

"Поводом для роста нефти, которая в последние дни на азиатских торгах выглядит слабо, послужили данные Американского института нефти, об огромном, на 15,4 млн баррелей, снижении недельных запасов, - указывает аналитик. - Не припомним, когда последний раз показатель менялся на такую величину. Но именно в этих данных кроются риски дальнейшего развития ситуации на нефтяном рынке. Сопротивлением для нефти выступает диапазон $87-88/барр. В принципе, прибыль по нефтяным фьючерсам многие готовы фиксировать уже сейчас. И это желание может резко усилиться, если данные Минэнерго США покажут намного меньшее снижение запасов нефти, чем API".

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