Азиатские рынки акций снижаются вслед за Уолл-стрит, Brent у $85,6 за баррель

Dow Jones во вторник вырос, S&P 500 и Nasdaq снизились. Азиатские рынки акций снижаются вслед за Уолл-стрит. Нефть дорожает после снижения накануне, Brent у $85,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики.

Инвесторы, по всей видимости, взяли передышку и находятся в острожном настроении после того, как рынок акций вырос по итогам июля, завершив "в плюсе" пятый месяц подряд, чего не происходило уже два года, отмечает MarketWatch. С начала года S&P 500 увеличился на 19,5% и закончил торги в понедельник на максимуме за 16 месяцев.

Во вторник Dow Jones поднялся на 0,2%, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,3-0,4%.

"Это несерьезное снижение, с какой стороны ни посмотри", - полагает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Существует ряд причин для небольшого движения рынка вниз, но это может быть просто коррекция после стремительного роста. "Вполне разумно видеть, что инвесторы фиксируют прибыль", - сказал он.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4 пункта по сравнению с 46 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали более существенного подъема индекса - до 46,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже девять месяцев подряд.

Цена бумаг JetBlue Airways Corp. упала за день на 8,3%. Авиакомпания завершила прошедший квартал с чистой прибылью, но заявила, что не ожидает ее получения по итогам текущего периода из-за усиления конкуренции на международных направлениях.

Котировки акций Uber Technologies (SPB: UBER) снизились на 5,7%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, во втором квартале нарастила выручку хуже ожиданий, но смогла завершить период с чистой прибылью, в то время как аналитики прогнозировали убыток.

Pfizer Inc. (SPB: PFE) во втором квартале сократила чистую прибыль более чем вчетверо, при этом выручка не оправдала консенсус-прогноз. Стоимость фармацевтической компании опустилась на 1,3%.

Бумаги Molson Coors Beverage Co. (SPB: TAP) потеряли в цене 4,7%. Пивоваренная компания в апреле-июне увеличила выручку на 11,8%, что оказалось ниже ожиданий.

Цена акций круизных операторов снизилась после того, как Norwegian Cruise Line дала прогноз на третий квартал, который разочаровал инвесторов. Капитализация самой компании упала более чем на 12%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 4,5% и Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) - на 1,5%.

В то же время акции Caterpillar (SPB: CAT) подскочили в цене на 8,9%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в минувшем квартале увеличил скорректированную прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Marathon Petroleum (SPB: MPC), владелец НПЗ и оператор трубопроводов, во втором квартале сократила чистую прибыль в 2,6 раза, выручку - почти на треть, но оба показателя превзошли ожидания экспертов. Акции компании подорожали на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 71,15 пункта (на 0,2%) и достиг 35630,68 пункта. В число лидеров подъема среди компонентов индекса помимо Caterpillar вошли акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) и Visa Inc. (SPB: V), подорожавшие соответственно на 1,2% и 0,9%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 12,23 пункта (на 0,27%) - до 4576,73 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 62,11 пункта (на 0,43%) и составил 14283,91 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в среду, реагируя на паузу в ралли американских акций.

Накануне индексы S&P 500 и Nasdaq снизились после резкого повышения с начала года, потянув за собой вниз фондовые рынки других регионов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 мск опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng упал на 2%.

На Гонконгской фондовой бирже лидерами снижения выступают акции Hang Seng Bank, падающие на 4,3%, а также бумаги Hansoh Pharmaceutical (-4,1%), Meituan (SPB: 3690) (-3,7%), JD Health (-3,4%), CLP Holdings (-3,3%) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-3,2%).

В Шанхае наиболее заметное снижение показывают акции Tianfeng Securities (-1,6%), Anhui Jianghuai (-1,3%), Seres Group (-4,3%), China Merchants Bank (-1,8%) и China CSSC Holdings (-1,8%).

Значение японского индекса Nikkei 225 ушло вниз на 2,1%.

В лидерах снижения находятся котировки акций Advantest (-3,2%), Tokyo Electron (-2,4%), SoftBank Group (-1,2%), Lasertec (-2,1%) и Renesas Electronics (-1,8%).

Капитализация других ведущих японских компаний также падает, включая Fast Retailing (-2,9%), Mitsubishi Corp. (-0,9%), Mitsui & Co. (-0,8%), Hitachi (-0,5%) и Sony Group (-0,7%).

Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,7%.

Как стало известно в среду, инфляция в Южной Корее в июле составила 2,3% по сравнению с 2,7% в июне. Темпы роста потребительских цен в стране замедляются шесть месяцев подряд и достигли минимума более чем за два года.

Бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, дешевеют на 1,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 1,2%.

Акции австралийских банков, включая Commonwealth Bank, ANZ Group, Westpac Banking и National Australia Bank дешевеют более чем на 1%.

Рыночная стоимость Fortescue Metals опускается на 0,8%, Macquarie Group - на 0,6%, Newcrest Mining - на 0,5%, Qantas Airways - на 1,2%, James Hardie Industries - на 1,3%.

Цены на нефть активно поднимаются утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают сигналы о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $85,59 за баррель, что на 68 центов (0,8%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,52 (0,6%) - до $84,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 69 центов (0,85%) и составили $82,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии они снизились на $0,43 (0,5%) - до $81,37 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка во вторник стало укрепление доллара, поскольку это повышает стоимость сырьевых товаров для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне вырос на 0,4%.

"Ралли на нефтяном рынке готово взять паузу на фоне снижения фондовых индексов в США и укрепления доллара", - сказал старший аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Однако нефть остается привлекательной для инвесторов, и покупатели, скорее всего, будут активно приобретать контракты на просадках, добавил он.

Между тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю рухнули на 15,4 млн баррелей. Если данные найдут подтверждение в официальных цифрах Минэнерго, которые будут опубликованы в 17:30 мск в среду, падение будет рекордным с 1982 года.