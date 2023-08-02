Рубль пока вряд ли сможет прочно обосноваться на уровнях ниже 90 руб./$1 - "Велес Капитал"

Рубль пока вряд ли сможет прочно обосноваться на уровнях ниже 90 руб./$1, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Пара доллар/рубль в утренние часы вторника корректировалась ниже 91,5 руб./$1, после чего постепенно вышла в плюс и ближе к окончанию рабочего дня торговалась выше 92,2 руб./$1, хотя и не дотянула до максимума понедельника (92,8 руб./$1). После нескольких дней роста американская валюта почувствовала некоторое сопротивление, и процесс укрепления забуксовал. Тем не менее, рубль также не получает особо заметной поддержки, и его позиции выглядят неустойчивыми", - отмечает эксперт.

На взгляд Кравченко, в качестве "позитивного" сценария для традиционно сложного августа вероятен вариант, при котором валютные пики в начале июля (93,85 руб./$1) так и останутся максимумами до конца лета. "На ближайшее время мы не видим факторов, которые бы позволили рублю прочно обосноваться ниже 90 руб./$1. Ожидаем движения курса в диапазоне 90,0-92,5 руб./$1 с краткосрочными выходами пары за границы указанного диапазона", - прогнозирует аналитик.

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