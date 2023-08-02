Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Union Pacific до $209

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Union Pacific Corp. до $209 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова.

"Квартальные результаты Union Pacific, недотянувшие до общерыночных прогнозов, отражают общие тенденции в железнодорожной отрасли, поэтому не стали для нас неожиданностью, - пишет эксперт. - Тренд на ухудшение конъюнктуры на товарных рынках компенсируется сильным спросом на автомобили, а также умеренным - на минеральное сырье и металлы. Тем не менее объемами все сложнее компенсировать неинфляционные процессы, которые приводят к снижению ставки перевозок и маржинальности".

Поскольку акции Union Pacific принадлежат к категории "стоимости", аналитик подчеркивает, что форвардный P/E достиг 20x при среднем значении за 10 лет 17,7x. В текущих условиях это вызывает опасения по поводу переоцененности актива.

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