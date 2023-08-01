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01 августа 2023 года 19:37

Рынок акций РФ начал август с нового максимума по индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля, лидировал Сургутнефтегаз

Москва. 1 августа. Рынок акций РФ на первых августовских торгах продолжил рост, несмотря на наметившуюся коррекцию внешних рынков после подъема, индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля обновил максимум с февраля 2022 года, протестировав рубеж 3100 пунктов. В лидеры роста вышли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+5,4%), догоняющие рост "префов" в предыдущие дни.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3093,64 пункта (+0,7%, максимум сессии - 3114,56 пункта), индекс РТС - 1055,79 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 92,31 рубля (+0,71 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+5,4% и +1,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению исковое заявление ПАО "РусГидро" к АО "ВТБ Регистратор" о признании права собственности на акции компании в количестве 8,1 млн штук, принадлежащие ликвидированной Cossington Overseas Limited (Ирландия), говорится в материалах суда. Заявление поступило в суд 24 июля и принято к производству. Предварительное заседание назначено на 15 сентября.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги "Аэрофлота" (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) впервые за полтора года раскрыл финансовую отчетность: чистый убыток компании по РСБУ за I полугодие 2023 года составил 81,7 млрд руб. против 80,7 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2021 года.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ с наступлением августа продолжил развивать успех и протестировал очередную круглую вершину 3100 пунктов по индексу МосБиржи, несмотря на спад сырьевых котировок и слабый внешний фон в целом. Среди основных драйверов движения - сохраняющаяся слабость рубля.

Мировые площадки не показали единой динамики. Общий риск-аппетит снизился, чему могла способствовать статистика - июльский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР от Caixin отступил в зону спада (49,2 пункта), хотя прогноз был иным (50,3 пункта). Производственный PMI еврозоны за прошлый месяц также вышел хуже ожиданий. В США июльский производственный PMI и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июне оказались примерно в рамках прогнозов.

Несмотря на техническую перегретость российского рынка потенциал продвижения вверх сохраняется. Прогноз на 2 августа по индексу МосБиржи - 3025-3125 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи завершил вторник в районе уровня 3100 пунктов, показав рост за последние три дня более чем на 3%. Эйфория на рынке связана с начавшимся новым отчетным периодом, а также ожиданиями промежуточных дивидендов от большинства эмитентов, включая тех, кто не производил выплаты последние 1,5 года.

Самый ожидаемый отчет на этой неделе - от Сбербанка. Тем более, что ЦБ РФ ранее анонсировал рекордную чистую прибыль у банков за I полугодие. Помимо этого, российский рынок поддерживает слабый рубль, а также выросшая цена на нефть (Brent торгуется вблизи $85 за баррель), считает Кравченко.

Снижение рынка акций США связано по его мнению, с частичной фиксацией прибыли перед важной статистикой по рынку труда, которая выйдет в пятницу (уровень безработицы и почасовая заработная плата). Стабильность американской экономики, в частности, сильный рынок труда, может оказать давление на рынки акций. Инвесторы интерпретируют данную статистику как возможный повод для дальнейшего повышения ставки. Тем более, что ФРС США не дала однозначного ответа, что повышений больше не будет.

Цены на нефть остаются вблизи годовых максимумов. При этом потенциал роста сохраняется на фоне ожидания дополнительных стимулов китайской экономики, а также возможного завершение цикла повышения процентных ставок мировыми ЦБ, в том числе со стороны ФРС США. Для нефти наиболее важным событием на этой неделе станет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 4 августа, полагает Кравченко.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи протестировал очередную промежуточную вершину, причем торги прошли на больших объемах без особой поддержки новостного фона. Перед отчетностью дорожают бумаги "Норникеля" (отчет выйдет 2 августа) и Сбербанка (3 августа). В обоих случаях финансовые результаты будут ориентирами для будущих дивидендных выплат.

Одной из сильных идей последних недель, по оценке аналитика, является слом "потолка цен" на российскую нефть. Так, российская нефть Urals продается, как минимум, по цене на $10 выше потолка, который установили страны G7. То есть искусственное ценовое ограничение перестает работать. Таким образом, нефтяные компании могут рассчитывать на увеличение доходов, а акционеры - на рост объемов дивидендных выплат.

"Предыдущие пять недель котировки нефти упорно закрывались в "плюсе", что послужило делу слома "потолка цен" на российскую нефть. В Goldman Sachs оценивают текущий дефицит предложения на уровне 1,8 млн б/с. Структура ближних фьючерсов (бэквордация) подтверждает данное утверждение. Однако слабость статистики из Китая и Европы может временно приостановить тенденцию роста. Также свои коррективы может внести отчет по запасам в США", - считает Кочетков.

С 1 августа ЦБ РФ увеличил продажи валюты. Также можно ожидать увеличения продаж валюты экспортерами в ближайшие недели, если тенденция роста цен на российскую нефть сохранится. Как минимум, торговый баланс в III квартале будет иметь более высокое положительное сальдо, чем во II квартале, отмечает аналитик.

Европейские индексы снижаются во вторник, поскольку вновь слабая статистика заставляет говорить о рисках рецессии. Индекс производственной активности еврозоны упал в июле до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, также показатели снизились в Германии и Великобритании.

В США одним из ключевых вопросов текущего квартала, по мнению Кочеткова, станет размещение казначейских обязательств США на $1 трлн, что является вторым крупнейшим квартальным размещением. Вполне очевидно, что для фондового рынка это будет негативным фактором, поэтому инвесторы увеличат осторожность, полагает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, на западных площадках во вторник наметилась коррекция вниз после уверенного роста в конце июля, когда управляющие "подбивали" свои результаты за месяц. Тем не менее, август на внешних площадках начинается с коррекционных настроений, а российские индексы продолжили рост.

На этой неделе в центре внимания инвесторов в США будет публикация данных ADP по занятости и индексам деловой активности за июль. Кроме того, продолжается сезон отчетов, главными героями этой недели станут Amazon и Apple. На фоне того, что более 80% отчитавшихся компаний превысили консенсус по EPS, аналитики Citigroup полагают, что американской экономике действительно, может быть, удастся избежать рецессии. Новые прогнозы от Citigroup по S&P 500 на уровне 4600 пунктов на конец 2023 года и на уровне 5000 пунктов на середину 2024 года отражают высокую вероятность "мягкой посадки".

"Преодолев психологический уровень 3000 пунктов, индекс Мосбиржи устремился вверх еще быстрее, чем до этого. Однако рынок все больше перегревается. Спред между текущими уровнями и SMA50 составляет около 9%. Если на рынке назреет откат, то индекс может снизиться до отметки 2900-2950 пунктов", - считает Лапшина.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), но просели Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,4-1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,02-0,4% во главе с S&P500).

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, упал в июле до 49,2 пункта с июньских 50,5 пункта, обновив минимум за 6 месяцев и опустившись ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более умеренного снижения индикатора - до 50,3 пункта.

Тем временем экономика Гонконга во II квартале выросла на 1,5% в годовом выражении после подъема на 2,9% в I квартале, говорится в официальной статистике. Аналитики в среднем ожидали ускорения роста до 3,6%.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,82 за баррель (-0,7% и +1,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $81,18 за баррель (-0,8% и +1,5% в понедельник).

По итогам июля цена Brent подскочила на 14,2%, максимальными темпами с мая прошлого года, пишет MarketWatch. Стоимость WTI выросла на 15,8%, что стало лучшим месячным приростом с января 2022 года.

После такого повышения WTI нивелировала падение с начала года, тогда как Brent в 2023 году потеряла порядка 1%.

Поддержку ценам оказали ожидания дефицита на мировом рынке нефти во втором полугодии на фоне сокращения поставок со стороны стран ОПЕК+. Также позитивным фактором стали хорошие макроэкономические статданные крупнейших экономик мира.

Во втором эшелоне на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+39,9% и +38,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+27,6%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+26,2%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+22,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+14%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+13,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+13%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+12,5%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,2%) по МСФО в I полугодии 2023 года составила 15,5 млрд руб. против чистого убытка 1,9 млрд руб. в аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 9,4%, до 23,1 млрд руб. Выручка составила 58,3 млрд руб. (+13,5%).

Чистая прибыль "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,2%) по РСБУ выросла в январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5%, до 213,4 млн руб. против 181,7 млн руб., сказано в бухгалтерской отчетности компании.

Подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,7%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-2,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 103,56 млрд рублей (из них 40,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,34 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,41 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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