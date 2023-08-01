Рубль вечером вот вторник усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску

Москва. 1 августа. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам вторника, рубль упал к бивалютной корзине в первый торговый день месяца на фоне снижения интереса инвесторов к риску и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 92,33 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 72,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,18 руб./EUR1, подорожав на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 57,34 копейки - до 96,31 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3 копейки - до 12,84 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро в ходе вечерних торгов вторника на фоне дешевеющей нефти и перспектив возможного ухудшения показателей внешнеторгового баланса. Глобальные инвесторы сохраняют осторожное отношение к рисковым активам с учетом того, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ для борьбы с инфляцией может затянуться, несмотря на некоторое ухудшение последних данных макроэкономической статистики.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4 пункта по сравнению с 46 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали более существенного подъема индекса - до 46,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны.

Сумма продажи или покупки иностранной валюты будет определяться по итогам каждого полугодия в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период (объем валового размещения за вычетом валового возврата ранее размещенных в разрешенные финансовые активы средств). Операции "зеркалирования" будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение полугодия со смещением на один месяц вперед.

С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей.

При этом Банк России устанавливает ограничение на максимальный совокупный размер таких операций за полугодие в размере 300 млрд рублей. Если фактический объем инвестирования средств фонда превысит это значение, величина превышения будет переноситься для "зеркалирования" в последующие периоды.

Фактический ежедневный нетто-объем операций на валютном рынке и их направленность будут определяться как сальдо двух величин: объема регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема, определенного из размера инвестиций из ФНБ.

Чтобы минимизировать влияние этих операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать или продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня.

Объем операций с 1 февраля по 31 июля 2024 года будет определен и опубликован в январе следующего года по итогам размещения средств ФНБ во втором полугодии.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, фаза укрепления рубля откладывается, несмотря на многие прогнозы и некоторые позитивные факторы. Чтобы вытеснить доллар на уровни ниже 90 руб./$1, необходимы более надежные драйверы рынка, а также улучшение фундаментальных параметров - балансов госбюджета и счета текущих операций.

"Из-за роста импорта в объемах и в ценах импортерам требуется больше валюты, но высокий спрос не всегда комфортно удовлетворяется. Также положение российской валюты осложняется периодически усиливающейся геополитической напряженностью. Рост цен на нефть в конце июля и сужение спреда между котировками Brent и Urals транслируются в поддержку рубля с временным лагом, вероятно, ближе к осени. Поэтому в августе можно ожидать динамику доллара к 90 и ниже, а евро - к 97-98. Сейчас наблюдается спад практически по всем commodities, так как на сырье и другие валюты оказывает давление глобальный доллар. Индекс DXY прибавляет около 0,5%, курсируя выше 102 пунктов. Разворот ЦБ к монетарной жесткости и продажи валюты в рамках бюджетного правила поддерживают российскую валюту. Также с 1 августа ЦБ РФ начинал дополнительную продажу юаней из ФНБ. Учитывая относительно небольшой объем этих продаж, вряд ли можно говорить о серьезной поддержке нацвалюте, тем не менее они помогут сокращать волатильность курса. Прогноз на ближайшие дни по паре "доллар-рубль" - 90,5-92,5 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Российская валюта завершила основную торговую сессию в районе 92 по отношению к доллару США. Ослабление рубля сдерживают относительно высокие цены на нефть, а также новые операции по продаже валюты на рынке. ЦБ планирует с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года продать валюты на сумму 288,4 млрд рублей, что также будет сдерживать дальнейшее ослабление рубля", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Во вторник, 1 августа, российский рубль понизился. Новости от ЦБ по поводу дополнительной продажи юаней из состава ФНБ, которая стартовала сегодня и продлится до 31 января 2024 года, должны были поддержать рубль, но этого не случилось. В противовес сработали опасения относительно дисбаланса спроса и предложения валюты", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок усилили падение вечером во вторник на фоне укрепления доллара США, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,73% - до $84,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,75% - до $81,19 за баррель.

По итогам июля цена Brent подскочила на 14,2%, максимальными темпами с мая прошлого года, пишет MarketWatch. Стоимость WTI выросла на 15,8%, что стало лучшим месячным приростом с января 2022 года.

Накануне обе марки обновили рекордные отметки с 14 апреля благодаря сокращению поставок со стороны стран ОПЕК+ и улучшению перспектив глобальной экономики.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июле 2023 года сложилась в размере $53,94 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,27) в 1,5 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В июле наблюдалось падение цены в 1,2 раза, до $64,37 за баррель ($78,41 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в июле составляла около $80,07 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 19,6%. За период с 15 июня по 14 июля он равнялся примерно 23,7%, и значит, за оставшиеся две недели июля произошло снижение спреда.

Ниже отметки 20% дисконт Urals опустился впервые с весны 2022 г., когда он на фоне вводимых и планируемых ограничений с традиционных символических $1-2 за баррель начал стремительно расти и уже в апреле достиг 25%.

РФ в начале июля объявила, что с августа сократит экспорт нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, в тот же день Саудовская Аравия сообщила, что продлит добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с на август.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - заявил в начале июля вице-премьер Александр Новак без упоминаний, относительно какого периода планируется сокращение, а также как это соотносится с добровольным снижением добычи на 500 тыс. б/с, действующим с февраля 2023 года.

Позднее Новак уточнил: "Мы объявили, что уменьшим в августе поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно (к решению о сокращении добычи на 500 тыс. б/с с марта 2023 года - ИФ)".

"Компании будут самостоятельно решать, как действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу. Но в целом у нас задача - уменьшить поставки на мировые рынки", - ответил вице-премьер РФ на вопрос, будет ли снижаться добыча в августе.

С учетом добровольного сокращения добычи Россия должна производить 9,4 млн б/с нефти.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 августа на 18,32 копейки, до 91,7755 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,4 копейки, до 100,6988 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 2,98 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,795 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 21,44 копейки и составил 91,8769 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 172,224 млн, из которых $380,647 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $791,577 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 30,99 копейки, до 100,6946 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 19,02 копейки, до 100,8096 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR724,999 млн, из которых EUR365,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR359,523 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 1 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 960 млрд рублей (при лимите 2,43 трлн рублей и спросе 1 трлн 960 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 июля, банки разместили 1 трлн 748,7 млрд рублей (при лимите 2,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 748,7 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка немного повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 июля поднялась на 4 базисных пункта - до 8,42% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась во вторник также на 4 базисных пункта - до 7,85% годовых, на 3 и 6 месяцев увеличились на 1 базисный пункт - до 7,5% и 7,47% годовых.