01 августа 2023 года 18:54
Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 1 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь долговые бумаги России с погашением в 2043 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 186 базисных пунктов - до 65,13% от номинала (их доходность выросла на 29 базисных пунктов и составила 9,8% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене лишь на 0,5 базисного пункта - до 68,04% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,12% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов), а самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 0,5 базисного пункта, подорожав до 42% от номинала (его доходность также не изменилась и составила 12,83% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта - до 53,83% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 29,16% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 51,31% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 23,38% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 1,5 базисного пункта, подорожав до 41,24% от номинала (их доходность выросла всего на 1 базисный пункт, составив 23,57% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 7 базисных пунктов - до 92,15% от номинала (его доходность выросла на 92 базисных пункта и составила 71,35% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 13 базисных пунктов, составив 66,11% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение на фоне сохраняющихся у глобальных инвесторов опасений относительно того, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ для борьбы с инфляцией может затянуться.
Опубликовано: /Финмаркет/
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