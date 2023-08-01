"БКС МИ" повысил целевую цену акций Nucor до $195

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций акций американской сталелитейной компании Nucor Corp. со $180 до $195 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 13% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне "покупать".

"Компания имеет одни из лучших позиций в производстве стали и стальной продукции, а также доминирует на рынке переработки стали в Северной Америке, - пишут аналитики. - Nucor - компания с высоким уровнем управления, хорошей историей в отрасли. Хотя на прибыли компании негативно сказалось снижение спроса и инфляционное давление, мы ожидаем улучшения условий во 2П24. У компании чистый баланс, а менеджмент обладает опытом управления в непростой ситуации. Мы считаем акции компании хорошим активом в сырьевом секторе для диверсифицированных портфелей".

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