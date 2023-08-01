"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг "Мать и дитя" до 840 руб. и сохраняют позитивный взгляд на компанию, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Сеть частных медицинских центров "Мать и дитя" опубликовала операционные результаты за IIквартал 2023 года. Общая выручка выросла на 11,4% г/г, до 6,6 млрд рублей. Основное влияние на показатель оказал рост выручки в региональных госпиталях благодаря выходу центров на плановый уровень загрузки. Компания продолжает наращивать количество действующих клиник", - пишет эксперт.

Яковлева также указывает на ряд позитивных факторов:

- Компания работает в защитном секторе, и спрос на ее услуги постоянен.

- MD Medical стремится расширяться преимущественно в регионах высокой экономической активности.

- Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 3,4% по итогам 2023 года. Это позитивный сигнал для восстановления спроса на частные медицинские услуги.

- Частные клиники и госпитали по-прежнему превосходят большинство государственных учреждений с точки зрения оборудования, квалификации персонала и клиентского сервиса.

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