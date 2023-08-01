Потенциал дальнейшего роста акций ТМК ограничен - Freedom Finance Global

Котировки акций "Трубной металлургической компании" ("ТМК") растут на дивидендном факторе, но потенциал их дальнейшего роста ограничен, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Фондовый рынок во вторник по-прежнему продолжает рост, на этом фоне акции "ТМК" растут лучше рынка. Скорее всего, инвесторы покупают эти акции в расчёте на будущие дивиденды. Напомним, что ещё в конце прошлой недели совет директоров "ТМК" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды по итогам 1 полугодия 2023 года в размере 13,45 руб. на акцию. Дивидендная доходность акций "ТМК", таким образом, составит около 6,1%", - пишет аналитик.

Хотя дата проведения внеочередного общего собрания акционеров компании всё ещё неизвестна, датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов объявлено 5 сентября 2023 года, напоминает Мильчакова. Кроме того, в июле текущего года компания объявила о переходе с кипрской в российскую юрисдикцию и перерегистрации головного общества на острове Русский в Приморье.

"Редомициляция позволила "ТМК" снова выплачивать дивиденды, не подвергая акционеров риску "зависания" дивидендов в депозитарии недружественной страны. На положительных новостях в июле акции "ТМК" выросли на 29%, и сейчас они находятся на максимуме, так что дальнейший потенциал роста может быть ограниченным", - полагает эксперт.

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