"Финам" сохраняет рейтинг акций Global Payments на уровне "покупать" с целевой ценой $125 за штуку и потенциалом роста 13%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"Global Payments опубликовала нейтральный отчет за II квартал 2023 года. Компания увеличила скорр. выручку на 7% г/г до $2,20 млрд, показатель минимально превзошел консенсус-прогноз Refinitiv $2,19 млрд. Во II квартале скорректированная операционная прибыль Global Payments расширилась на 9% г/г, до $987 млн. Скорр. операционная маржа увеличилась на 100 б. п. и составила 44,8%. Из негативных моментов выделяем замедление темпов роста операционной и чистой прибыли относительно предыдущего квартала", - пишет эксперт.

Основываясь на хороших результатах II квартала, Global Payments немного улучшила свои ожидания на конец года, подняв нижнюю планку прогнозов, отмечается в комментарии. Теперь скорректированная выручка ожидается в диапазоне $8,660-8,735 млрд, что предполагает темпы роста на уровне 7-8% г/г. Скорр. EPS прогнозируется на уровне $10,35-10,44, что предполагает темпы роста на уровне 11-12% г/г.

"Тем не менее по доходности с начала года Global Payments отстает от широкого рынка, и, вероятно, до конца года эта ситуация не изменится. Global Payments не стоит в одном ряду с инновационными компаниями или бигтехами, зато она отличается стабильной бизнес-моделью, невысокой волатильностью, средней дивидендной доходностью и торгуется с дисконтом относительно аналогов. Поэтому мы подтверждаем по акциям Global Payments рейтинг "покупать", - указывает Лапшина.

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