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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи достигнет 3200 пунктов до конца текущего года - SberCIB
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01 августа 2023 года 15:54
Индекс Мосбиржи достигнет 3200 пунктов до конца текущего года - SberCIB
Индекс Мосбиржи достигнет 3200 пунктов до конца 2023 года и 3600 - к концу 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Мы включили в наши модели новый прогноз по рублю (85 руб./$1 во втором полугодии 2023 года и в 2024 году) и считаем, что рубль останется недооцененным и лишь умеренно укрепится. Ослабление рубля приводит к росту прибыли российских компаний, поэтому мы повышаем нашу оценку EPS на 15% в 2024 году. Если курс останется вблизи текущего уровня 90 руб./$1, индекс Мосбиржи может достигнуть и 3350 пунктов к концу 2023 года", - прогнозируют эксперты. По их мнению, позитива рынку может добавить возобновление компаниями раскрытия финансовых результатов. Это повысит прозрачность и увеличит горизонт прогнозирования для инвесторов. Также положительное влияние на рынок могут оказать новости о смене юрисдикции зарубежными компаниями с российским бизнесом. Еще одним драйвером роста, на взгляд стратегов SberCIB, может стать ожидаемое возобновление выплаты дивидендов в конце года теми компаниями, которые до этого их приостановили. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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