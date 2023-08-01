Рубль днем демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 1 августа. Доллар США умеренно укрепляется, евро, напротив, незначительно дешевеет на Московской бирже днем во вторник. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в первый торговый день месяца в ожидании новых драйверов.

Курс доллара США составил 91,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,73 руб./EUR1, подешевев на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,6 копейки - до 95,83 руб. Курс китайского юаня опустился на 2 копейки - до 12,78 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания в основных парах днем во вторник в ожидании новых драйверов. Рубль подешевел по итогам июля, торги в прошлом месяце отличались повышенной волатильностью. Сейчас рынок находится в стадии стабилизации в ожидании новых стимулов к более заметной динамике. В прошлом месяце доллар вырос примерно на 2,2%, евро укрепился почти на 3%.

Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны.

Сумма продажи или покупки иностранной валюты будет определяться по итогам каждого полугодия в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период (объем валового размещения за вычетом валового возврата ранее размещенных в разрешенные финансовые активы средств). Операции "зеркалирования" будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение полугодия со смещением на один месяц вперед.

С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей.

При этом Банк России устанавливает ограничение на максимальный совокупный размер таких операций за полугодие в размере 300 млрд рублей. Если фактический объем инвестирования средств фонда превысит это значение, величина превышения будет переноситься для "зеркалирования" в последующие периоды.

Фактический ежедневный нетто-объем операций на валютном рынке и их направленность будут определяться как сальдо двух величин: объема регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема, определенного из размера инвестиций из ФНБ.

Чтобы минимизировать влияние этих операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать или продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня.

Объем операций с 1 февраля по 31 июля 2024 года будет определен и опубликован в январе следующего года по итогам размещения средств ФНБ во втором полугодии.

Небольшое снижение цен на нефть продолжается днем во вторник, котировки отступают от достигнутых накануне максимумов с середины апреля.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,15% - до $85,29 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,21% - до $81,62 за баррель.

По итогам июля цена Brent подскочила на 14,2%, максимальными темпами с мая прошлого года, пишет MarketWatch. Стоимость WTI выросла на 15,8%, что стало лучшим месячным приростом с января 2022 года.

Накануне обе марки обновили рекордные отметки с 14 апреля благодаря сокращению поставок со стороны стран ОПЕК+ и улучшению перспектив глобальной экономики.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июле 2023 года сложилась в размере $53,94 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,27) в 1,5 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В июле наблюдалось падение цены в 1,2 раза, до $64,37 за баррель ($78,41 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в июле составляла около $80,07 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 19,6%. За период с 15 июня по 14 июля он равнялся примерно 23,7%, и значит, за оставшиеся две недели июля произошло снижение спреда.

Ниже отметки 20% дисконт Urals опустился впервые с весны 2022 г., когда он на фоне вводимых и планируемых ограничений с традиционных символических $1-2 за баррель начал стремительно расти и уже в апреле достиг 25%.

РФ в начале июля объявила, что с августа сократит экспорт нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, в тот же день Саудовская Аравия сообщила, что продлит добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с на август.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - заявил в начале июля вице-премьер Александр Новак без упоминаний, относительно какого периода планируется сокращение, а также как это соотносится с добровольным снижением добычи на 500 тыс. б/с, действующим с февраля 2023 года.

Позднее Новак уточнил: "Мы объявили, что уменьшим в августе поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно (к решению о сокращении добычи на 500 тыс. б/с с марта 2023 года - ИФ)".

"Компании будут самостоятельно решать, как действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу. Но в целом у нас задача - уменьшить поставки на мировые рынки", - ответил вице-премьер РФ на вопрос, будет ли снижаться добыча в августе.

С учетом добровольного сокращения добычи Россия должна производить 9,4 млн б/с нефти.

"Рост средней цены Urals в июле составил 16,4% м/м, что на фоне ослабления рубля впервые с января 2022-го года открывает Минфину перспективы для пополнения ФНБ. По нашим оценкам, в августе прогноз сырьевых доходов бюджета может достичь 750-770 млрд руб. и превысить базовую величину, актуальную для действующего бюджетного правила, на 80-100 млрд руб. С учетом предполагаемого недобора сырьевых доходов в июле (против прогноза Минфина) на 10-30 млрд руб. мы получаем оценку избыточных НГ доходов в 60-80 млрд руб. Исходя из наших оценок, темп ежедневных покупок валюты может составить 2,6-3,5 млрд руб./день. Эффект на рынок будет сглажен продажей валюты Банком России с 1 августа темпом 2,3 млрд руб./день. Однако сам факт пополнения ФНБ может негативно повлиять на и без того нервозный валютный сегмент", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Российская валюта вернулась в район 92 по отношению к доллару США. Дальнейшее ослабление рубля сдерживается относительно высокими ценами на нефть, а также началом проведения новых операций по продаже валюты на рынке. Дорожающая нефть способствует повышению экспортной выручки и притоку валюты в страну, что в свою очередь благоприятно отразится на торговом балансе. ЦБ планирует с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года продать валюты на сумму 288,4 млрд рублей, что также будет сдерживать дальнейшее ослабление рубля", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Банк России во вторник, 1 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 960 млрд рублей (при лимите 2,43 трлн рублей и спросе 1 трлн 960 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 июля, банки разместили 1 трлн 748,7 млрд рублей (при лимите 2,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 748,7 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых.