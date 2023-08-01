"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,48%, стоп-приказ: 5500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставила отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль снизилась на 11%, однако данные ожидания уже были заложены в цену. Сейчас рынок ориентируется на рост самой нефти, оценки на текущий год пересматриваются в сторону повышения. Все эти факторы, на взгляд аналитиков, являются позитивными для "ЛУКОЙЛа".

"С технической точки зрения восходящая тенденция продолжается после пробоя сопротивления на отметке 5 700 пунктов. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,68", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.