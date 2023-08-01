Вероятно укрепление рубля как минимум до 87-88 руб./$1 в августе - БКС Экспресс

Вероятно укрепление рубля как минимум до 87-88 руб./$1 в августе, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Несмотря на турбулентность и нагнетание атмосферы в ряде СМИ, в августе спокойно ожидаем потерю долларом планки 90 руб./$1 и оперативное падение USD в район 88-87 руб./$1, и это план-минимум, - пишет аналитик. - К драйверу поддержки рубля можно отнести смену монетарной концепции - регулятор развернул цикл ДКП, и в сентябре на фоне ускорения проинфляционных факторов ключевая ставка вновь может быть повышена. Также продолжается исполнение бюджетного правила, в рамках которого ЦБ по заказу Минфина продает китайские юани из ФНБ, тем самым покрывая отрицательную дельту в нефтегазовых доходах бюджета".

Также 1 августа стартует новый механизм зеркалирования инвестиций из резервного фонда, на основе которого ЦБ будет ежедневно до 31 января продавать на рынке CNY/RUB в объеме 2,3 млрд, подчеркивается в комментарии.

"Суммарно (бюджетное правило и зеркалирование инвестиций) из ФНБ будет выбывать юаней на порядка 4 млрд руб., и если мы соотнесем этот объем с оборотом торгов на бирже, то в среднем это менее 5%, - констатирует Зельцер. - Продажа юаней из ФНБ может лишь сгладить волатильность курса, но вряд ли станет определяющим фактором укрепления. Все-таки в курсе нацвалюты важнее траектория внешнеторговых потоков и баланс бюджета страны. По мере нормализации последних, осенью можно будет увидеть и более значительное восстановление рубля, нежели ожидаемые на август 88-87 руб./$1, скажем, уже к 85-83,5 руб./$1".

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