"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kingsoft

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского разработчика ПО Kingsoft с целевой ценой HKD43 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

По оценкам аналитиков, выручка Kingsoft во 2К23 прибавила 15% г/г, до CNY 2,11 млрд. Операционная прибыль может составить CNY 581 млн, что подразумевает операционную рентабельность на уровне 27,5%. Эксперты "БКС МИ" ожидают рост выручки в сегменте офисного ПО во 2К23 на 20% г/г, до CNY 1,11 млрд. На фоне применения моделей искусственного интеллекта в офисных ПО приложениях модернизация продуктов WPS AI будет проходить быстрее, чем ожидалось, полагают они.

"В условиях более медленного, чем ожидалось процесса лицензирования в сегменте офисного ПО мы понижаем прогнозы выручки компании на 2023 год и 2024 год на 2% и 2% соответственно", - указывают стратеги инвесткомпании.

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