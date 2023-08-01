"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 300 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитиков.

"Акции Сбербанка стали лидерами роста среди наиболее ликвидных ценных бумаг. "Бычья" игра инвесторов связана с ожиданиями "сильного отчета" по МСФО за полугодие и новостей по дивидендам. Участники рынка не исключают роста котировок до 300 руб. и подъема индекса Московской биржи до 3300 пунктов. Отметим, что рост был в последний день месяца. Зачастую некоторые крупные игроки любят "рисовать" месячные свечи по бумагам и индексу. Безусловно, фундаментальные основания для роста Сбера есть. Это и публикация отчетности за полугодие 3 августа, плюс возможный пересмотр прогноза. Это и общий внешний позитивный фон, а также отсутствие негативных новостей с геополитического фронта (по крайней мере, толерантность)", - пишут эксперты.

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