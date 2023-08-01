Курс рубля, вероятно, останется на уровнях ниже 92 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, вероятно, останется на уровнях ниже 92 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник находится у 91,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня начинаются продажи юаней ЦБ РФ для зеркалирования инвестиций из ФНБ, что окажет рублю временную поддержку, и курс USD/RUB может пока остаться ниже 92 руб./$1. Тем не менее уже в четверг Минфин может объявить о начале покупок юаней по бюджетному правилу, что нивелирует эффект от продаж валюты Банком России. Если же объемы покупок юаней в рамках бюджетного правила будут особенно высокими, рубль покажет более выраженное ослабление", - прогнозируют аналитики.

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