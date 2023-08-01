"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Waste Management с целевой ценой $180 за штуку, что предполагает потенциал роста 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания инвестирует в новые технологии, чтобы получить более выгодные сделки в области переработки. За последние три месяца акции WM отставали от рынка. Так было не всегда: за пять лет бумаги опередили индекс и отрасль", - пишут аналитики.

Компания недавно повысила дивиденды на 8%, продемонстрировав тем самым уверенность в потенциале роста, отмечается в комментарии.

Акции WM торгуются на уровне 24х EPS 2024e, что ниже середины исторического диапазона (20-30x). Эксперты полагают, что акции компании заслуживают премии в оценке с учетом здорового баланса, ориентации на рост через покупки активов, передовых технологий и высокого свободного денежного потока.

Waste Management - ведущий поставщик услуг утилизации отходов в Северной Америке.

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