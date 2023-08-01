Рынок акций РФ утром начал корректироваться вниз после ралли, индекс МосБиржи просел ниже 3070п

Москва. 1 августа. Рынок акций РФ после утреннего роста вслед за мировыми площадками начал корректироваться вниз в рамках локальной фиксации прибыли, индекс МосБиржи опустился ниже 3070 пунктов после утреннего скачка выше 3090 пунктов. Лучше рынка выглядят акции "Русгидро" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3069,84 пункта (-0,1%, утром индекс поднимался до 3090,68 пункта - новый пик с февраля 2022 года), индекс РТС - 1055,87 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,8%.

Доллар стоит 91,57 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,1% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Подорожали акции "РусГидро" (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению исковое заявление ПАО "РусГидро" к АО "ВТБ Регистратор" о признании права собственности на акции компании в количестве 8,1 млн штук, принадлежащие ликвидированной Cossington Overseas Limited (Ирландия), говорится в материалах суда. Заявление поступило в суд 24 июля и принято к производству. Предварительное заседание назначено на 15 сентября.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций события пока развиваются в позитивном ключе - среднесрочный восходящий тренд остается без изменений. Ближайший уровень сопротивления по индексу МосБиржи находится на уровне 3150 пунктов, и при условии нейтрального внешнего фона есть все шансы его достичь. В США август и сентябрь - исторически слабые месяцы, возможно для глобальных инвесторов краткосрочно пришло время фиксировать прибыль., отмечают эксперты "БКС МИ"

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, нефть удерживает рынок акций РФ от ощутимой коррекции, тем более что в Китае все же намечаются экономические стимулы. Кроме того, периодически улучшаются прогнозы по самой экономике РФ. Стабилизация торгового баланса и рост внутреннего производства благоприятно скажутся на валютном рынке. Рынок акций также восстанавливает свои позиции до нормальных значений в соответствии с поступающей отчетностью за I полугодие, отмечает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи может преодолеть отметку 3100 пунктов. "В списке лидеров вновь могут оказаться акции Сбербанка, а также остальные бумаги финансового сектора. Допускаем также продолжение роста акций "Норникеля", "Русала" и "Сегежи Групп"", - считает он.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, никаких новых причин для мощного рынка в начале недели не наблюдалось. Основной вклад в ралли внесло закрытие "шортов".

"Последние недели на рынке было мнение, что в районе отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи состоится мощная коррекция, и многие открывали "шорты", которые теперь пришлось сокращать. Акции Сбербанка вышли из "треугольника" вверх, заодно пробив сопротивление 260 руб. Теперь технической целью движения выступает отметка 290 руб., но вряд ли она будет достигнута без коррекции", - отмечает эксперт.

В ближайшие день-два можно ждать увеличения активности в "третьем" эшелоне. Очень часто после сильного роста "голубых фишек" спекулятивная активность уходит в неликвид, и отдельные бумаги показывают рост на десятки процентов. Естественно, заранее спрогнозировать, кто теперь "выстрелит", невозможно, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,3%, завершили в "плюсе" пятый месяц подряд индексы S&P 500 (+3,1%) и Nasdaq (+4,1%). Dow Jones (+3,4%) вырос по итогам второго месяца кряду. Росту индикаторов поспособствовали сигналы о замедлении инфляции и надежды, что экономика США сможет избежать рецессии. Также аналитики и участники рынка надеются, что Федеральная резервная система (ФРС) приблизилась к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики Citigroup повысили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 4600 пунктов с ожидавшихся ранее 4000 пунктов. Также аналитики Citi подняли ориентир для S&P 500 на середину следующего года до 5000 пунктов с 4400 пунктов.

Новые цели "лучше отражают меняющийся макроэкономический и фундаментальный фон", говорится в сообщении банка. Эксперты отметили, что "запаздывающие последствия повышения ставок ФРС будут ощущаться и в 2024 году", но также указали на "более сильный рост прибыли" в следующем году.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%).

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, упал в июле до 49,2 пункта с июньских 50,5 пункта, обновив минимум за 6 месяцев и опустившись ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более умеренного снижения индикатора - до 50,3 пункта.

Тем временем экономика Гонконга во II квартале выросла на 1,5% в годовом выражении после подъема на 2,9% в I квартале, говорится в официальной статистике. Аналитики в среднем ожидали ускорения роста до 3,6%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $84,96 за баррель (-0,6% и +1,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $81,31 за баррель (-0,6% и +1,5% в понедельник).

По итогам июля цена Brent подскочила на 14,2%, максимальными темпами с мая прошлого года, пишет MarketWatch. Стоимость WTI выросла на 15,8%, что стало лучшим месячным приростом с января 2022 года.

После такого повышения WTI нивелировала падение с начала года, тогда как Brent в 2023 году потеряла порядка 1%.

Поддержку ценам оказали ожидания дефицита на мировом рынке нефти во втором полугодии на фоне сокращения поставок со стороны стран ОПЕК+. Также позитивным фактором стали хорошие макроэкономические статданные крупнейших экономик мира.

Во втором эшелоне на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+20,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+15,5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+14,7%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+8,4%).

Подешевели "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,2%), "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-1,6%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 26,42 млрд рублей (из них 11,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,98 млрд рублей на бумаги "ТМК" (MOEX: TRMK) и 1,77 млрд рублей на акции "Газпрома").