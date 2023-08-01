Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 1 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты Интерфакс-ЦЭА.

Фондовые индексы США закрылись умеренным ростом в понедельник. Индекс S&P 500 с начала июля вырос на 3,1%, Nasdaq Composite - на 4,1%, причем оба индекса завершили в плюсе пятый месяц подряд. Dow Jones повысился на 3,4%, увеличившись по итогам второго месяца подряд. Росту индикаторов поспособствовали сигналы о замедлении инфляции и надежды, что экономика США сможет избежать рецессии. Также аналитики и участники рынка надеются, что Федеральная резервная система (ФРС) приблизилась к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Американский рынок акций получает поддержку за счет сильных отчетностей за второй квартал. По данным FactSet, за минувший квартал отчитались уже более половины компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, и 80% из них превысили ожидания рынка по показателю прибыли на акцию, а 64% - по выручке.

Между тем глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных заявил, что экономика США демонстрирует отличные успехи, и возвращение к допандемийным показателям "абсолютно достижимо", хотя работа еще не завершена. По его словам, текущая оценка Федеральной резервной системы заключается в том, что экономика США осуществит так называемую "мягкую посадку" и избежит рецессии. Но Кашкари отметил, что базовая инфляция, которая в настоящее время составляет около 4,1%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель Федрезерва в 2%, и поэтому пока рано говорить о победе.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов во вторник, исключением являются индексы Китая и Гонконга. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 мск опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, упал в июле до 49,2 пункта с июньских 50,5 пункта, обновив минимум за шесть месяцев и опустившись ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более умеренного снижения индикатора - до 50,3 пункта.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,92%. Безработица в Японии в июне опустилась до 2,5% по сравнению с 2,6% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics, и стал минимальным с января. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,5%. Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник неожиданно не стал менять ключевую процентную ставку, сохранив ее на уровне 4,1% годовых, хотя аналитики в целом ожидали подъема на 25 базисных пунктов. Такое решение было принято на фоне замедляющейся инфляции.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $85,12 за баррель, что на 0,36% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 1,2% - до $85,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,32% и составили $81,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на 1,5% - до $81,8 за баррель.

По итогам июля цена Brent подскочила на 14,2%, максимальными темпами с мая прошлого года. Стоимость WTI выросла на 15,8%, что стало лучшим месячным приростом с января 2022 года. После такого повышения WTI нивелировала падение с начала года, тогда как Brent в 2023 году потеряла порядка 1%. Поддержку ценам на нефть оказали ожидания дефицита на мировом рынке топлива во втором полугодии на фоне сокращения поставок со стороны стран ОПЕК+. Кроме того, позитивным фактором стали хорошие макроэкономические статданные из крупнейших экономик мира.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 июля упала в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,945 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,539 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 109,41% пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (29-31 июля) прибавил 0,05%, поднявшись до 869,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,51%), "Почта России-001Р-10" (+0,45%) и "Лидер-Инвест-П03" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (-0,6%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,51%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПР-лизинг" полностью разместило выпуск облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и 3-летней офертой объемом 1,5 млрд рублей. Размещение займа началось 23 июня. Ставка 1-го купона до оферты установлена на уровне 12,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 13,24% годовых, купоны ежемесячные.

ООО "Газпром капитал" завершило размещение выпуска облигаций без срока погашения серии 002Б-01 объемом 120 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. Ставка 1-10-го купонов установлена на уровне 12,91% годовых на срок 5 лет до первого колл-опциона, купоны полугодовые. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации каждые 5 лет с момента размещения. При сохранении эмитентом облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона с учетом актуальной на тот момент доходности ОФЗ (спред составит 250 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет) и с применением дополнительной премии - 50 базисных пунктов через 5 лет и 95 базисных пунктов через 10 лет (и каждые последующие 5 лет) после даты размещения. Номинал одной облигации составляет 5 млн рублей.

ООО "Помощь интернет-магазинам" (ПИМ) 3 августа начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 14,5% годовых до погашения. По выпуску будет предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

Сеть дата-центров "Селектел" планирует 15 августа с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 250 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Дата техразмещения будет определена позднее. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2022 года. Тогда компания разместила выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 11,5% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 9,6% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 7-го купона облигаций класса Б1 и ставку 6-го купона облигаций класса Б2 на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск облигаций класса Б1 на 3 млрд рублей в августе 2020 года, выпуск класса Б2 на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года. Срок обращения обоих выпусков около 29 лет, по займам предусмотрен индексируемый номинал. По выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала. Ставка текущего купона эмиссий - также 0,01% годовых.