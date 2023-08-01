Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91,5-92 руб./$1 во вторник - SberCIB

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит во вторник 91,5-92 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Утром в понедельник рубль ослабел до 92,7 за доллар, - отмечается в комментарии. - Однако на этих уровнях экспортёры, видимо, нарастили продажи валюты, и рубль вернулся в диапазон 91,5-92,0, где и торгуется сегодня утром. Мы ожидаем, что рубль останется на этих уровнях в преддверии важного решения по покупкам валюты по бюджетному правилу, которое Минфин объявит в четверг".

Баррель Brent подорожал в понедельник на $0,57, до $85,56/барр. Позитива добавили данные о росте ВВП еврозоны во втором квартале 2023 года и рекордно высокий спрос на нефть в США. Во вторник утром нефть торгуется вблизи $85/барр. По мнению аналитиков, в течение дня нефтяные котировки останутся в диапазоне $84-85,5/барр.

"Доходности ОФЗ во вторник могут вырасти на несколько базисных пунктов - инвесторы, скорее всего, будут ребалансировать свои портфели перед аукционами Минфина. Кроме того, рынок ОФЗ, вероятно, отреагирует на жёсткую риторику ЦБ РФ в опубликованном вчера докладе о денежно-кредитной политике", - прогнозируют эксперты SberCIB.

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