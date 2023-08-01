Доходности ОФЗ могут продолжить рост в преддверии недельных аукционов Минфина - ПСБ

Доходности ОФЗ могут во вторник продолжить рост в преддверии недельных аукционов Минфина, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"В понедельник на рынке ОФЗ преобладали продавцы. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,1%, доходность индекса выросла до 10,28% (+5 б.п.). Более сильный рост доходности пришелся на короткие бумаги. Давление на рынок оказывало ослабление рубля. Также инвесторы постепенно закладывают в цены ОФЗ более высокие ожидания по уровню ключевой ставки ЦБР", - отмечает эксперт.

По его мнению, во вторник перед недельными аукционами Минфина доходность ОФЗ может продолжить рост. При этом сгладить навес предложения нового госдолга могло бы присутствие в предлагаемой комбинации бумаг флоатеров. Преобладание позитивных настроений на глобальных рынках после публикации данных о замедлении инфляции в США и Еврозоне сегодня, по мнению Монастыршина, вряд ли окажет поддержку котировкам рублевых облигаций из-за локальных факторов.

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