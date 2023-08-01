Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс производственной активности в Китае за июль от Caixin;

- окончательные индексы производственной активности стран Европы и США за июль;

- отчет по рынку труда Германии за июль;

- уровень безработицы еврозоны в июне;

- индекс производственной активности ISM в США за июль;

- квартальные результаты Pfizer, Caterpillar, HSBC, Starbucks, BP, Marriott, AIG, Electronic Arts, Mosaic;

- вступают в силу новые правила листинга на Московской бирже;

- финансовые результаты "Юнипро" за II кв. 2023 года по МСФО.

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