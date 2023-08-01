"Финам" понизил рейтинг акций Home Depot до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Home Depot Inc. с "держать" до "продавать" с целевой ценой $280,30 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 15,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Home Depot укрепились за год на 11%, что, по нашему мнению, не отражает ситуацию на рынке недвижимости и среднесрочные перспективы бизнеса Home Depot. Мы видим потенциал снижения акций компании на 15,4%. Ретейлер товаров для дома и ремонта Home Depot может увидеть сокращение прибыли (-12% г/г) и выручки (-3% г/г) в текущем году из-за охлаждения рынка недвижимости, одного из важных драйверов розничных продаж строительных материалов. Активность на рынке жилья замедляется из-за высоких ипотечных ставок, подобные уровни были зарегистрированы почти 20 лет назад, а также слабости потребительского спроса из-за высокой инфляции," - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Home Depot - ведущий американский ретейлер товаров для ремонта, обустройства дома и строительства.

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