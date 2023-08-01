Возможны попытки роста пары доллар/рубль к отметке 93,85 руб.$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможны попытки роста пары доллар/рубль к отметке 93,85 руб.$1 в ближайшее время, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес-Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль пока продолжает повторять июньский сценарий, когда с пика налоговых платежей в конце месяца для российской валюты начался период резкого ослабления, - отмечает эксперт. - В частности, в понедельник пара доллар/рубль впервые с начала месяца поднималась выше 92,5 руб./$1. В ближайшее время мы не исключаем попыток продвижения пары в сторону июльского пика (93,85 руб.$1), так как сокращение предложения валюты экспортеров с окончанием налоговых платежей резко усиливает чувствительность рубля в условиях низкой ликвидности рынка. Тем не менее пока ослабление рубля сопровождается заметно меньшей торговой активностью, чем в конце июня - начале июля, что позволяет надеяться на постепенную стабилизацию ситуации для российской валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.