Рост индекса Мосбиржи до 3150п возможен в августе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в августе может продолжить рост к отметке 3150 пунктов при нейтральном геополитическом фоне, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Динамика российского фондового рынка в августе, как и все последние месяцы, вероятно, во многом продолжит определяться геополитическим фоном, - допускает эксперт. - При его нейтральности можно ожидать новых покупок акций в надежде на выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года. К примеру, подобные ожидания уже привели к ралли акций банка "Санкт-Петербург" и "Селигдара", которые, впрочем, впоследствии могут смениться фиксацией прибыли. В остальном выплаты промежуточных дивидендов, исходя из истории прошлого года, возможны по "Татнефти", "ФосАгро", "Новатэку", "Газпрому", ГК "Самолет", "Белуге". Мы также не исключаем дивидендов от "АЛРОСА", "Норникеля", "Северстали", "Сегежа Групп". Указанные факторы могут привести к закреплению индекса Мосбиржи выше 3100 пунктов и стремлению к 3150 пунктам".

В РФ также продолжится сезон квартальных отчетностей, который в случае позитивных результатов может усилить интерес к отдельным компаниям и, в частности, к экспортерам в условиях слабого рубля, а к нефтяным - в случае дальнейшего роста цен на "черное золото", пишет Кожухова.

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