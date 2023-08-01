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01 августа 2023 года 08:52

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов на фоне снижения позитива на мировых рынках

Москва. 1 августа. Доллар США и юань немного растут на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль уступает позиции с учетом ослабевших импульсов оптимизма на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,98 руб./$1 (+37,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 38,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,82 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов проявила слабость после небольшого роста по итогам предыдущей сессии, отреагировав на уменьшение потока оптимизма со стороны мировых рынков. На фондовых площадках преобладает позитив, но в большинстве случаев уже без ощутимой динамики. Нефтяные цены снижаются в рамках коррекции после роста по итогам торгов понедельника.

Некоторую напряженность сохраняет новостной фон. Российские военные заявили, что украинские беспилотники пытались атаковать объекты в столичном регионе. Минобороны России сообщило, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. "Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", - отметили в ведомстве.

В первый день августа вступает в силу целая череда экономических решений. В частности, закон о внедрении цифрового рубля, который будет использоваться в качестве средства платежа. Закон уточняет запрет на кредитование счетов цифрового рубля, открытие вкладов в цифровых рублях, а также на начисление процентов на остаток цифровых рублей.

Кроме того, Россия с 1 августа сокращает экспорт нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия продляет добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с на август.

С августа начинаются дополнительные операции с иностранной валютой. Банк России помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны.

Сумма продажи или покупки иностранной валюты будет определяться по итогам каждого полугодия в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период (объем валового размещения за вычетом валового возврата ранее размещенных в разрешенные финансовые активы средств). Операции "зеркалирования" будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение полугодия со смещением на один месяц вперед.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,24 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,64 за баррель, что на 0,20% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник торгуются с преобладанием позитивной динамики: китайский CSI 300 почти стабилен, снижаясь всего на 0,09%, японский Nikkei 225 укрепился на 0,47%, гонконгский Hang Seng растет на 0,14%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,18%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,42%.

Фондовые индексы США закрылись умеренным ростом в понедельник. Индекс S&P 500 с начала июля вырос на 3,1%, Nasdaq Composite - на 4,1%, причем оба индекса завершили в плюсе пятый месяц подряд. Dow Jones повысился на 3,4%, увеличившись по итогам второго месяца кряду.

Росту индикаторов поспособствовали сигналы о замедлении инфляции и надежды, что экономика США сможет избежать рецессии. Также аналитики и участники рынка надеются, что ФРС приблизилась к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Рынок акций получает поддержку за счет сильных отчетностей за второй квартал. По данным FactSet, за минувший квартал отчитались уже более половины компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, и 80% из них превысили ожидания рынка по показателю прибыли на акцию, а 64% - по выручке.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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