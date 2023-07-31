Рубль в понедельник слегка подрос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 31 июля. Доллар США и евро немного понизились на Московской бирже по итогам понедельника, рубль подрос к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 91,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,8 руб./EUR1, подешевев на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,4 копейки - до 95,74 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,8 копейки - до 12,8 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к доллару и евро по итогам понедельника на фоне дорожающей нефти. При этом игроки в целом снизили активность в последний рабочий день месяца и после завершения ранее налогового периода июля, продолжают находиться в ожидании новых драйверов.

1 августа Банк России помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны.

Сумма продажи или покупки иностранной валюты будет определяться по итогам каждого полугодия в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период. С 1 января по 30 июня нетто-объем операций составил 288,4 млрд рублей.

Операции "зеркалирования" будут проводиться в валютной секции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение полугодия со смещением на один месяц вперед.

Валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений можно будет зачислять на счета поставщиков без ее обязательной продажи не только в уполномоченных банках, но и в банках, находящихся за пределами РФ. Соответствующие поправки вносятся в указ президента РФ Владимира Путина от 6 февраля "Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юрлицами-резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности".

Помимо того, у поставщиков появляется возможность зачислять валютную выручку без обязательной продажи на счета российских соисполнителей в уполномоченных банках и в зарубежных банках.

"Рубль остается в достаточно узком диапазоне к основным валютам, пара "доллар-рубль" торгуется ниже 92 руб./$1. Небольшое укрепление курса, начавшееся было в начале прошлой недели, быстро завершилось с окончанием налогового периода. На наш взгляд, очевидно, что дальнейшее ослабление рубля с текущих уровней усилит инфляционное давление, поэтому экономический блок все же может ввести дополнительные меры регулирования в этом случае, а не полагаться только на рыночные механизмы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"Рубль пока продолжает повторять июньский сценарий, когда с пика налоговых платежей в конце месяца для российской валюты начался период резкого ослабления. В частности, в понедельник пара "доллар-рубль" впервые с начала месяца поднималась выше 92,5 руб./$1. В ближайшее время мы не исключаем попыток продвижения пары в сторону июльского пика (93,85 руб./$1), так как сокращение предложения валюты экспортеров с окончанием налоговых платежей резко усиливает чувствительность рубля в условиях низкой ликвидности рынка. Тем не менее пока ослабление рубля сопровождается заметно меньшей торговой активностью, чем в конце июня - начале июля, что позволяет надеяться на постепенную стабилизацию ситуации для российской валюты", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Участники глобального рынка оценивают последние заявления представителей монетарных властей и данные статистики. Экономика США делает удивительно хорошие успехи, и возвращение к допандемийным показателям "абсолютно достижимо", но работа еще не доделана, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на канале CBS News в выходные.

По его словам, текущая оценка Федеральной резервной системы заключается в том, что экономика США осуществит так называемую "мягкую посадку" и избежит рецессии. Но Кашкари отметил, что базовая инфляция, которая в настоящее время составляет около 4,1%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель Федрезерва в 2%, и поэтому говорить о победе пока рано.

По обнародованным в понедельник предварительным расчетам статуправления Евросоюза (Евростат), экономика еврозоны во втором квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении объем ВВП увеличился на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2% в поквартальном и на 0,5% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Между тем потребительские цены в странах валютного блока в июле увеличились на 5,3% в годовом выражении, согласно предварительной оценке Евростата. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,5% в июне. Июльский показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков и обновил минимум с января 2022 года.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в понедельник.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,67% - до $85,53 за баррель. Котировки сентябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,3% - до $81,63 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent увеличились на 4,8%, WTI - на 4,6%, сообщает MarketWatch.

С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года. Котировки раллируют на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России, отмечает Trading Economics.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 августа на 61,4 копейки, до 91,5923 руб./$1, и увеличил курс евро на 98,42 копейки, до 100,9428 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 70,86 копейки по отношению к пятнице и составил 91,7589 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 61,52 копейки и составил 91,6596 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 424,807 млн, из которых $466,701 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $958,106 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,1687 рубля, до 101,0023 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 93,04 копейки, до 100,9991 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR440,119 млн, из которых EUR135,254 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR304,865 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 июля опустилась на 2 базисных пункта - до 8,38% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц, напротив, повысилась в понедельник на 9 базисных пунктов - до 7,81% годовых, на 3 месяца увеличилась на 4 базисных пункта - до 7,49% годовых, на 6 месяцев поднялась на 2 базисных пункта - до 7,46% годовых.