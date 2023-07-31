Рынок акций РФ начал неделю с роста и завершил июль на годовых максимумах индекса МосБиржи

Москва. 31 июля. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $85 за баррель), индекс Мосбиржи превысил 3070 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, несмотря на приостановку ослабления рубля. Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком, во "втором эшелоне" раллировали расписки EMC (+17,8%) на новостях о планах редомициляции.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3073,5 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1057,43 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 91,55 рубля (-0,16 рубля), в начале торгов курс поднимался до 92,77 руб./$1.

По итогам июля индексы РТС и МосБиржи выросли на 7,6-9,9%, доллар подорожал на 2,0 рубля.

Подорожали в понедельник акции Сбербанка (+6,3% и +6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,5%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%) вечером замедлили рост после выхода отчета НК за I полугодие по РСБУ: чистая прибыль компании сократилась на 11% в годовом выражении, до 463,5 млрд рублей. Выручка "ЛУКОЙЛа" уменьшилась в 1,4 раза (до 1,2 трлн руб.), на столько же сократилась себестоимость, достигнув 705,8 млрд руб. В I квартале 2023 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 104,287 млрд рублей, что почти на 22% ниже прибыли за аналогичный период прошлого года.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%).

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, на рынке сохраняются благоприятные тенденции для продолжения роста, а именно, оптимистичный настрой инвесторов на фоне отчетного периода. Плюс российский рынок акций в начале недели поддержала выросшая нефть.

На американском рынке акций пока сохраняются позитивные настроения. Однако стабильность американской экономики, в частности, сильный рынок труда, может оказать давление на рынок акций. Инвесторы интерпретируют данную статистику как возможный повод для дальнейшего повышения ставки ФРС. Тем более, что ФРС не дала однозначного ответа, что повышений больше не будет.

Сдерживающим фактором ослабления рубля является растущая нефть, а также ряд дорожающих других сырьевых товаров российского экспорта. С 1 августа Банк России начнет проводить новые операции по продаже валюты на рынке, что окажет сдерживающий эффект в процессе дальнейшего ослабления рубля, полагает Линчик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций начал неделю уверенным подъемом, в пользу чего играли растущие цены на сырье при сохранении относительной слабости рубля и позитивная картина на мировых площадках. Индекс Мосбиржи завершил июль приростом более чем на 9%.

Внешний фон в понедельник был в целом позитивным. Предварительные оценки ВВП еврозоны за II квартал превзошли прогноз, замедлилась в регионе и годовая потребительская инфляция. Индекс PMI в производственном секторе КНР составил 49,3 пункта, немного превысив ожидания, тем не менее оставшись в зоне спада (ниже 50 пунктов), а в непроизводственном - 51,5 пункта, что, напротив, чуть не дотянуло до прогнозного значения.

Вторник также будет насыщен статистикой, способной оказать влияние на общий сантимент. Будут обнародованы июльский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР от Caixin, июньские данные по безработице и производственный PMI за прошлый месяц в еврозоне. В США выйдут июльский производственный PMI и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июне. Росстат опубликует индекс производственной активности PMI за июль.

"Техническая картина и текущий характер рыночной конъюнктуры указывают на вероятность сохранения умеренной повышательной динамики. Наш прогноз на 1 августа по индексу Мосбиржи - 2990-3090 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, позитивную динамику котировок отечественных акций продолжают поддерживать оптимистичные корпоративные новости. В понедельник покупки дополнительно стимулировала публикация довольно неплохой статистики о ВВП еврозоны, который за второй квартал вырос на 0,6% г/г, вдвое превысив консенсус-прогноз аналитиков.

В лидеры роста на ожиданиях публикации финансовой отчетности за первое полугодие вышли депозитарные расписки холдинга ЕМС. Среди аутсайдеров под давлением слабого рубля оказались акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,6%).

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, существенный вклад в повышение индексов внесли акции крупнейших банков.

Если судить по данным за пять месяцев, то прибыль Сбербанка за полугодие по МСФО может вновь оказаться рекордной, что также обещает будущие рекордные выплаты акционерам. Впрочем, отчетность ВТБ на прошлой неделе также показала, что второй крупнейший банк тоже идет на рекордный объем прибыли в текущем году, отметил аналитик.

Нефть продолжает подъем после пяти недель роста. На прошлой неделе сразу несколько западных источников опубликовали информацию о том, что потолок цен, установленный G7, по сути, сломан. Импортеры российской нефти платят заметно выше потолка цен, что предполагает рост доходов нефтяных компаний, полагает Кочетков.

На внутренний рынок уже должна поступать дополнительная валютная выручка от начавшегося пять недель назад роста котировок нефти. В дальнейшем поток этот должен стать стабильней, что может стабилизировать курс рубля, считает аналитик.

Поддержку нефти в начале недели оказали новости из Китая, где озвучили более конкретные меры по стимулированию внутреннего спроса. Власти КНР не планируют льготные кредиты, но намерены сосредоточиться на мерах смягчения налогов, включая выплаты за продажу новых и подержанных автомобилей. В Goldman Sachs полагают, что мировой спрос в июле уже достиг рекордных 102,8 млн баррелей в сутки. По этой причине аналитики банка предполагают рост цены Brent до $86 в сентябре, а во II квартале 2024 года - до $93 за баррель. Дефицит поставок в Goldman Sachs считают на уровне 1,8 млн б/с, а в 2024 году дефицит предложения сократится до 0,6 млн б/с, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в июле показал уверенный рост, получая поддержку главным образом от корпоративных историй и надежд на выплату промежуточных дивидендов. Ралли в июле на дивидендных ожиданиях отмечалось в бумагах "Селигдара" (MOEX: SELG), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ВТБ, ТМК и Сбербанка.

Рубль в июле приостановил снижение, но все же сохранял слабость. В ЦБ РФ объяснили недавнюю слабость рубля главным образом динамикой торгового баланса, что в условиях текущей закрытости национальной экономики делает более высокие процентные ставки менее значимым фактором для российской валюты. Цены на нефть сорта Brent по итогам июля прибавляют около 14%, показывая лучший месячный результат с января 2022 года. Котировки сломили долгосрочный нисходящий тренд после продления Саудовской Аравией добровольного сокращения нефтедобычи на август текущего года, а также на фоне ожидаемого стимулирования экономики Китая, о котором неоднократно говорили представители властей и национальных СМИ.

С технической точки зрения индекс Мосбиржи, несмотря на обновление многомесячных максимумов, выглядит лишь немного перекупленным в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и в целом сохраняет настрой на развитие восходящего движения с ближайшими целями 3090 и 3160 пунктов - выше последней отметки индикатор удержался в ходе падения января 2022 года, что делает ее более значимым сопротивлением. Индекс РТС при сдержанной динамике рубля может вернуться в район максимума текущего года 1091 пункт. При начале нисходящей коррекции индикатор Мосбиржи может стремиться в район 2920 пунктов, а индекс РТС - к 1015 пунктам (районы средних полос Боллинджера дневных графиков), полагает Кожухова.

Динамика российского фондового рынка в августе, как и все последние месяцы, вероятно, во многом продолжит определяться геополитическим фоном. При его нейтральности можно ожидать новых покупок акций в надежде на выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года, добавила представитель "Велес Капитала".

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40 прибавляют по 0,4%, DAX просел на 0,1%) и стабилизировались США (индексы к 18:50 МСК прибавили всего 0,02-0,04%).

Темпы роста розничных продаж в Японии в июне ускорились до 5,9% в годовом выражении, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Показатель вырос по итогам шестнадцатого месяца подряд, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после спада во время пандемии COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 49,3 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,2 пункта, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в июне уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. Снижение показателя было зафиксировано впервые за три месяца.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник растут после утренней коррекции, цены обновляют максимумы с середины апреля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,52 за баррель (+0,7% и +0,9% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $81,65 за баррель (+1,3% и +0,9% в пятницу).

За минувшую неделю котировки Brent увеличились на 4,8%, WTI - на 4,6%, сообщает MarketWatch.

С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи Саудовской Аравии и России, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+22,6%), расписки EMC (+17,8%), акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,6% и +12% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+12,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+11,1%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+10,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,4% и +23,4% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+9,4%), "префы" "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+8,5%).

Совет директоров United Medical Group, холдинговой компании "Европейского медицинского центра" (EMC), назначил на 31 августа проведение внеочередного собрания акционеров, где будет рассматриваться вопрос о смене юрисдикции компании с Кипра на специальный административный район (САР) остров Октябрьский Калининградской области. Кроме того, на собрании будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в устав, связанных с редомициляцией, сообщила компания.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4%) по РСБУ в январе-июне этого года достигла 5,11 млрд руб., говорится в отчетности компании. Это почти в 1,6 раз больше показателя аналогичного периода 2022 года.

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+0,8%) в I полугодии 2023 года сократило чистую прибыль по РСБУ примерно на 46% относительно того же периода прошлого года, до 1,9 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка выросла почти на 20%, до 32,2 млрд руб.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+0,2%) по итогам первого полугодия 2023 года получило чистую прибыль в размере 8,87 млрд рублей, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Подешевели акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,4%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-1,6%), "М.Видео" (-1,6%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-1,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,51 млрд рублей (из них 33,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,41 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,86 млрд рублей на акции ВТБ).