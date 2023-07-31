Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 31 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании заседания Федрезерва США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 21 базисный пункт - до 66,83% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 9,53% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 4 базисных пункта - до 68,06% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,11% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 20 базисных пунктов, подорожав до 41,99% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 12,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 8 базисных пунктов - до 53,67% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 29,26% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 3 базисных пункта - до 51,01% от номинала (их доходность не изменилась и составила 23,54% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 41,3% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 23,51% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 31 базисный пункт, до 92,25% от номинала (его доходность снизилась на 144 базисных пункта и составила 68,68% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 10 базисных пунктов, составив 66,07% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале новой недели демонстрируют боковую динамику в отсутствие значимых для рынка факторов.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных заявил, что экономика США демонстрирует отличные успехи, и возвращение к допандемийным показателям "абсолютно достижимо", хотя работа еще не завершена. По его словам, текущая оценка Федеральной резервной системы заключается в том, что экономика США осуществит так называемую "мягкую посадку" и избежит рецессии. Но Кашкари отметил, что базовая инфляция, которая в настоящее время составляет около 4,1%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель Федрезерва в 2%, и поэтому пока рано говорить о победе.