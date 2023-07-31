31 июля 2023 года 18:55
Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен UST
Москва. 31 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании заседания Федрезерва США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ также практически не изменились за день.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 21 базисный пункт - до 66,83% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 9,53% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 4 базисных пункта - до 68,06% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,11% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 20 базисных пунктов, подорожав до 41,99% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 12,83% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 8 базисных пунктов - до 53,67% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 29,26% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 3 базисных пункта - до 51,01% от номинала (их доходность не изменилась и составила 23,54% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 41,3% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 23,51% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 31 базисный пункт, до 92,25% от номинала (его доходность снизилась на 144 базисных пункта и составила 68,68% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 10 базисных пунктов, составив 66,07% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале новой недели демонстрируют боковую динамику в отсутствие значимых для рынка факторов.
Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных заявил, что экономика США демонстрирует отличные успехи, и возвращение к допандемийным показателям "абсолютно достижимо", хотя работа еще не завершена. По его словам, текущая оценка Федеральной резервной системы заключается в том, что экономика США осуществит так называемую "мягкую посадку" и избежит рецессии. Но Кашкари отметил, что базовая инфляция, которая в настоящее время составляет около 4,1%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель Федрезерва в 2%, и поэтому пока рано говорить о победе.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
01 августа 2023 года 15:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,48%, стоп-приказ: 5500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания предоставила... читать дальше
.
01 августа 2023 года 14:55
Вероятно укрепление рубля как минимум до 87-88 руб./$1 в августе, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.
"Несмотря на турбулентность и нагнетание атмосферы в ряде СМИ, в августе спокойно ожидаем потерю долларом планки 90 руб./$1 и оперативное падение USD в район 88-87 руб./$1, и это... читать дальше
.
01 августа 2023 года 14:25
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского разработчика ПО Kingsoft с целевой ценой HKD43 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
По оценкам аналитиков, выручка Kingsoft во 2К23 прибавила... читать дальше
.
01 августа 2023 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $56 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $45,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания опубликует квартальный отчет 1... читать дальше
.
01 августа 2023 года 13:24
"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 300 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитиков.
"Акции Сбербанка стали лидерами роста среди наиболее ликвидных ценных бумаг. "Бычья" игра инвесторов связана с ожиданиями "сильного отчета" по МСФО за... читать дальше
.
01 августа 2023 года 12:57
Курс рубля, вероятно, останется на уровнях ниже 92 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".
"Курс USD/RUB во вторник находится у 91,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня начинаются продажи юаней ЦБ РФ для зеркалирования... читать дальше
.
01 августа 2023 года 12:27
Цена нефти может достигнуть $87-90 за баррель Brent на горизонте ближайших недель, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.
"Контракты Brent завершили июль на мажорной ноте, обеспечив рекордный месячный прирост с января 2022 года. Участники рынка следят за сокращением предложения от ОПЕК+... читать дальше
.
01 августа 2023 года 11:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Waste Management с целевой ценой $180 за штуку, что предполагает потенциал роста 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Компания инвестирует в новые технологии, чтобы получить более выгодные сделки... читать дальше
.
01 августа 2023 года 11:37
Москва. 1 августа. Рынок акций РФ после утреннего роста вслед за мировыми площадками начал корректироваться вниз в рамках локальной фиксации прибыли, индекс МосБиржи опустился ниже 3070 пунктов после утреннего скачка выше 3090 пунктов. Лучше рынка выглядят акции "Русгидро" на корпоративных новостях. читать дальше
.
01 августа 2023 года 11:27
"Финам" присвоил акциям The Utilities Select Sector SPDR Fund рейтинг "покупать" с целевой ценой $75, что соответствует потенциалу роста 11,9%, полная ожидаемая доходность с учетом дивидендов NTM составляет 15,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"После слабой первой половины... читать дальше
.
01 августа 2023 года 11:08
Котировки акций "ЛУКОЙЛа" еще могут подрасти до 6250 руб., полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"Чистая прибыль компании по РСБУ в I полугодии составила 463,5 млрд рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась в 1,4 раза,... читать дальше
.
01 августа 2023 года 10:51
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит во вторник 91,5-92 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.
"Утром в понедельник рубль ослабел до 92,7 за доллар, - отмечается в комментарии. - Однако на этих уровнях экспортёры, видимо, нарастили продажи валюты, и... читать дальше
.
01 августа 2023 года 10:34
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tesla и целевую цену на уровне $333, что соответствует потенциалу роста 25%, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Tesla производит и реализует электромобили и системы генерации и хранения энергии. CEO компании Илона... читать дальше
.
01 августа 2023 года 10:18
Доходности ОФЗ могут во вторник продолжить рост в преддверии недельных аукционов Минфина, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
"В понедельник на рынке ОФЗ преобладали продавцы. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,1%, доходность индекса выросла до 10,28% (+5... читать дальше
.
01 августа 2023 года 10:05
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут:
- индекс производственной активности в Китае за июль от Caixin;
- окончательные индексы производственной активности стран Европы и США за июль;
- отчет по рынку труда... читать дальше
.