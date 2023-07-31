"БКС МИ" повысил целевую цену акций Longfor Group до HKD26,33

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций китайского застройщика Longfor Group до HKD26,33, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 28% с текущих уровней.

"Бумаги Longfor Group сейчас перепроданы, и мы рекомендуем учитывать их долгосрочную инвестиционную привлекательность, - пишут аналитики. - Мы ожидаем, что прибыль компании в 2023 и 2024 годах будет оставаться в целом стабильной (-8,9% г/г и +2,35 г/г). Коэффициент покрытия операционной прибыли к процентным расходам и дивидендным выплатам может вырасти с 1,5x в 2022 году до 1,9x в 2023 года и 2,3x в 2024 году, что укрепит финансовую устойчивость компании. Предполагая стабилизацию и улучшения на рынке первичного жилья во 2П23, мы ожидаем, что бизнес по девелопменту покажет стабильное качество и объемы, и в многочисленных бизнес-сегментах компания продолжит наращивать прибыль и денежный поток и повышать оценочные мультипликаторы".

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