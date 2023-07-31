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31 июля 2023 года 18:00
China Oilfield Services остается фаворитом в китайском нефтегазе - "Финам"
China Oilfield Services остается фаворитом аналитиков "Финама" в китайском нефтегазовом секторе, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "China Oilfield Services является нефтесервисной компанией, специализирующейся на шельфовой добыче. Ее материнской компанией и крупнейшим клиентом является CNOOC, которая регулярно увеличивает объем добычи и инвестиционной программы. Текущие планы CNOOC предполагают рост добычи углеводородов на 17-19% к 2025 году и рекордную инвестиционную программу в 100-110 млрд юаней в 2023 году. В связи с этим в текущем году выручка China Oilfield Services может вырасти на 12% (г/г) до 40 млрд юаней, а EBITDA - на 32% (г/г) до 9,9 млрд юаней и продолжит увеличиваться в будущем. На фоне позитивных среднесрочных и долгосрочных перспектив бизнеса China Oilfield Services мы считаем ее акции интересными для покупок. Наша текущая целевая цена по ним составляет 10,88 HKD, что соответствует апсайду 18,5%", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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