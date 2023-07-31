Бумаги "Мать и дитя" торгуются на справедливом уровне - "Мои Инвестиции"

Расписки "Мать и дитя" торгуются на справедливом уровне, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина и Николай Ковалев.

"Компания "Мать и дитя" опубликовала операционные результаты за 2К23. Выручка выросла на 11% до 6,6млрд руб. За последние пять кварталов средний темп роста составлял 0% из-за высокой базы с лечением Covid, оттоком клиентов и замедлением спроса на частную медицину. Во 2К23 влияние этих факторов заметно сократилось", - отмечается в комментарии.

Аналитики подчеркивают, что у компании не было долга, а денежные средства составили 6 млрд руб. на июнь. Они ожидают, что эти средства пойдут на возобновление органического роста и станут достаточными для строительства двух мультифункциональных госпиталей.

"Мы считаем среднесрочные планы развития позволят компании наращивать выручку с темпом 10-15%, а восстановление выручки позитивно отразится на маржинальности в 1П23. Мы не ожидаем дивидендов до изменения корпоративной структуры. Расписки выросли на 60% с начала года и торгуются на 5х EV/EBITDA - справедливом для нас уровне", - резюмируют эксперты.

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