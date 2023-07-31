"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 280 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,59%, стоп-приказ: 241 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сбербанк представил результаты деятельности по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль по итогам полугодия достигла 727,8 млрд рублей при высоком значении рентабельности капитала (ROE). Чистый процентный доход банка подскочил на 41,4% в годовом выражении до 1,06 трлн рублей. По мнению аналитиков, столь значительное увеличение было обусловлено органическим ростом бизнеса банка, а также эффектом низкой базы первой половины прошлого года. Соотношение расходов к доходам на уровне 22,2% говорит о высокой операционной эффективности банка.

"С технической точки зрения а рамках локального восходящего движения котировки пробили уровень сопротивления с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - под следующим значимым уровнем. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 241 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69", - указывают эксперты "Финама".

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