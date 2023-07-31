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31 июля 2023 года 16:36

Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 31 июля. Доллар США немного дешевеет, евро слегка подрастает на Московской бирже днем в понедельник. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в последний торговый день месяца в ожидании новых драйверов.

Курс доллара США составил 91,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,97 руб./EUR1, подорожав на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,4 копейки - до 95,8 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,6 копейки - до 12,78 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабые разнонаправленные колебания днем в понедельник, стабилизировавшись на уровнях, достигнутых после волатильных торгов прошлой недели. Игроки снизили активность в последний рабочий день месяца и после завершения ранее налогового периода июля, находятся в ожидании новых драйверов.

1 августа Банк России помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны.

Сумма продажи или покупки иностранной валюты будет определяться по итогам каждого полугодия в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период. С 1 января по 30 июня нетто-объем операций составил 288,4 млрд рублей.

Операции "зеркалирования" будут проводиться в валютной секции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение полугодия со смещением на один месяц вперед.

Участники глобального рынка оценивают последние заявления представителей монетарных властей и данные статистики. Экономика США делает удивительно хорошие успехи, и возвращение к допандемийным показателям "абсолютно достижимо", но работа еще не доделана, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на канале CBS News в выходные.

По его словам, текущая оценка Федеральной резервной системы заключается в том, что экономика США осуществит так называемую "мягкую посадку" и избежит рецессии. Но Кашкари отметил, что базовая инфляция, которая в настоящее время составляет около 4,1%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель Федрезерва в 2%, и поэтому говорить о победе пока рано.

По обнародованным в понедельник предварительным расчетам статуправления Евросоюза (Евростат), экономика еврозоны во втором квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении объем ВВП увеличился на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2% в поквартальном и на 0,5% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Между тем потребительские цены в странах валютного блока в июле увеличились на 5,3% в годовом выражении, согласно предварительной оценке Евростата. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,5% в июне. Июльский показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков и обновил минимум с января 2022 года.

"На прошлой неделе курс пары "доллар-рубль" опускался ниже 90 руб./$1. Поддержку рублю оказывала продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Тем не менее в пятницу налоговый период завершился, и рубль вернулся к ослаблению. В четверг Минфин озвучит августовские объемы операций с юанем в рамках бюджетного правила. Выросшие нефтяные цены и ослабевший рубль могут привести к началу покупок юаней в ФНБ. В этом случае риски временного роста курса пары "доллар-рубль" в сторону 95 руб./$1 усилятся", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В пятницу доллар продемонстрировал наиболее сильный рост с начала июля (+1,23%), при этом торговая активность немного снизилась относительно значений четверга. Мы полагаем, что ключевое давление на позиции рубля оказало завершение налоговых выплат экспортерами. При этом стоит отметить, что спрос на валюту среди импортеров остается стабильным, а активности среди спекулянтов не прослеживалось. Мы считаем, что в рамках этой недели доллар может протестировать верхнюю часть диапазона 92-94 руб. на фоне пониженного предложения валюты на рынке. Однако отметим, что высокие цены на нефть, а также ожидаемое снижение доллара на глобальных рынках будет сглаживать эффект ослабления рубля", - говорит главный аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в понедельник и могут завершить месяц рекордным подъемом с начала 2022 года.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,71% - до $85,5 за баррель. Котировки сентябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,94% - до $81,31 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent увеличились на 4,8%, WTI - на 4,6%, сообщает MarketWatch.

С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года. Котировки раллируют на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России, отмечает Trading Economics.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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