Рынок уже закладывает в цену акций Сбербанка сильную отчётность и будущие дивиденды - Freedom Finance Global

Рынок уже закладывает в цену акций Сбербанка сильную отчётность и будущие дивиденды, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Обыкновенные акции Сбера обновили максимумы с февраля 2022 года, - констатирует эксперт. - С начала 2023 года эти бумаги выросли на 76% при том, что индекс Мосбиржи вырос менее чем на 42%. Такой рост, скорее всего, связан с сильными финансовыми результатами, которые банк демонстрирует с начала года. 3 августа Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 года. С учётом очень сильных результатов по РСБУ можно предположить, что и результаты по МСФО будут как минимум не хуже. Рост чистой прибыли позволит акционерам Сбербанка рассчитывать на дивиденды за 2023 год, и, видимо, рынок уже закладывает в цену сильную отчётность по МСФО и будущие дивиденды банка".

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