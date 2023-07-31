Рост цен на нефть одновременно с ослаблением рубля позитивно влияет на акции нефтяников - "Финам"

Редкое сочетание сильного ослабления рубля, восстановления цен на нефть и снижения дисконта на сорт Urals позитивно влияет на акции российских нефтяных компаний, сообщается в аналитическом материале "Финама".

"Российский нефтегазовый сектор в последние месяцы оказался в неожиданно удачной для себя рыночной конъюнктуре, - пишут эксперты. - Курс рубля ослаб до минимумов с весны прошлого года. В то же время цены на нефть, от которых ранее зависел курс рубля, наоборот, выросли - мировые цены на нефть марки Brent впервые с апреля превысили отметку в $80 за баррель на фоне действий ОПЕК+ и постепенного перехода США к восполнению стратегического резерва. При этом дисконт на сорт Urals сократился примерно до $20 за баррель, в результате чего стоимость российской нефти в июле впервые превысила установленный G7 потолок в $60 за баррель".

Редкое сочетание сильного ослабления рубля, восстановления цен на нефть и снижения дисконта на сорт Urals привело к тому, что сейчас отечественная нефть в рублях стоит около 5400 руб. за баррель, что является повышенным по историческим меркам значением, отмечается в материале. На фоне сильного роста рублевых цен на нефть акции большинства российских нефтяников прибавили более 30% за прошедший год и преимущественно смогли опередить широкий рынок.

Исключением, на взгляд экспертов, стали обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", перформанс которых практически не зависит от состояния бизнеса компании, так как дивиденд на обыкновенную акцию последние два года составляет 0,8 руб. (2,8% доходности).

Среди прочих компаний аналитики "Финама" выделяют акции "ЛУКОЙЛа". За счет политики по выплате 100% скорректированного свободного потока и повышенных рублевых цен на нефть по итогам текущего года компания, по оценке экспертов, может выплатить 700-800 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 12,5%-14,3% доходности. Другим важным преимуществом "ЛУКОЙЛа", по мнению стратегов "Финама", является высокая устойчивость к снижению демпферных выплат в два раза с сентября 2023 года.

"Отдельного упоминания достойны привилегированные акции "Сургутнефтегаза", - подчеркивается в материале инвесткомпании. - Сейчас они фактически являются ставкой на то, что рубль до конца года останется слабым. Отчет по РСБУ показал, что многомиллиардная кубышка компании никуда не исчезла и преимущественно осталась в валюте. Это значит, что в периоды ослабления рубля нефтяник получает прибыль от валютной переоценки, что увеличивает дивиденды на "преф". В случае сохранения слабости рубля мы допускаем, что "префы" компании могут вырасти выше нашей целевой цены в 45,4 руб. и приблизиться к историческому максимуму около 49 руб.".

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