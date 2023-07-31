"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций General Motors с целевой ценой $48 за штуку, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Компания вновь отчиталась выше ожиданий, а менеджмент повысил годовой прогноз. General Motors диверсифицирует бизнес и выходит на рынки электромобилей и автономного вождения. Из плюсов - высокая маржа бизнеса в Северной Америке, солидный денежный поток и сильный баланс", - пишут аналитики.

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