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31 июля 2023 года 13:00
Рынок ОФЗ продолжит консолидироваться на текущих уровнях в течение этой недели - Инвестбанк Синара
Рынок ОФЗ продолжит консолидироваться на текущих уровнях в течение этой недели, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Доходности ОФЗ по итогам недели увеличились на коротком участке и почти не изменились на среднем и дальнем, что, по всей видимости, стало реакцией на повышение ЦБ РФ ключевой ставки, - пишет эксперт. - Бумаги со сроком погашения менее 1,5 года выросли в доходности на 20-30 б. п. до 7,62- 8,85% годовых. На среднем и дальнем участках доходности снизились в среднем на 2 б. п. Полагаем, на наступившей неделе рынок продолжит консолидироваться на текущих уровнях, а ключевыми событиями станут аукционы Минфина и выход данных по недельной инфляции. Отмечаем заметный объем выплат по ОФЗ и бумагам первого эшелона (суммарно более 90 млрд руб.), что может поддержать высококачественные бумаги". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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