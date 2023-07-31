"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций Норникеля

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций "Норильского никеля", несмотря на девальвацию рубля, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Норильский никель" опубликовал операционные результаты за I полугодие 2023 года, - напоминают эксперты. - Производство никеля снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство меди осталось на прежнем уровне. Производство платины и палладия выросло на 15% и 5% соответственно. Прогноз по производству на 2023 год оставили без изменений. Также "Норникель" опубликовал слабые финансовые результаты за 6 мес. 2023 года по РСБУ. Выручка снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 397 млрд руб. Чистая прибыль упала почти в 3 раза до 110,975 млрд руб. Сохраняем негативный взгляд в отношении акций компании, несмотря на девальвацию рубля. Цены на производимые металлы остаются низкими, а расходы компании продолжают расти".

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